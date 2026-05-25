Ron Jans ziet toekomst voor bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd de middenvelder verhuurd aan FC Utrecht, waar hij samenwerkte met Jans. In principe keert Zechiël nu terug bij Feyenoord, maar het moet nog blijken of hij daar volgend seizoen speelt.

“Ik denk zeker dat hij daar kan doorbreken, op basis van zijn kwaliteit”, zegt Jans in een interview met De Telegraaf. “Hoe snel hij dingen ziet, hoe snel hij onder druk uit kan voetballen en een counter kan starten. Maar hij heeft ook diepgang, een eindpass, scorend vermogen. Hij verdient een kans."

Jans weet dat er ‘veel wordt gesproken over de relatie tussen Van Persie en Gjivai’. “Daar moeten ze met zijn tweeën uit kunnen komen. In mijn ogen kan hij uitgroeien tot een topspeler, als hij in het veld niet te veel gaat gokken door uit te stappen en zijn mannetje een keer te laten lopen.”

Zechiël vertelde eind vorig jaar dat er ‘nog wel een gesprek moest gaan komen’, wilde hij weer samen gaan werken met Robin van Persie. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, zei Zechiël vorige week. "We hebben het gehad over afgelopen seizoen en over dat ik daar een kans ga krijgen", liet hij weten aan ESPN. "Verder zullen we het wel zien." Van Persie liet zich anderhalve week geleden lovend uit over Zechiël. "Iedereen is het erover eens dat hij het goed heeft gedaan en hij krijgt weer een kans."

De 21-jarige Zechiël ligt nog tot medio 2028 vast bij Feyenoord. Naar verluidt heeft FC Twente interesse, maar Zechiël verwacht geen overstap naar Enschede. "Nee, ik denk het niet”, zei hij na de laatste wedstrijd van het seizoen, de play-off-wedstrijd tegen Ajax waarin hij zelf scoorde. “Ik start gewoon bij Feyenoord en vanuit daar gaan we het zien. Ik laat het over aan mijn zaakwaarnemers. We gaan zien wat er gebeurt." Ook NEC wordt in verband gebracht met de dynamische middenvelder.