kan nog geen uitsluitsel geven over waar zijn toekomst ligt. De middenvelder, die als huurling van Feyenoord een uitstekend seizoen achter de rug heeft bij FC Utrecht, houdt alle opties nadrukkelijk open. Een overstap naar FC Twente ziet hij niet gebeuren.

Na de verloren play-off-finale tegen Ajax keek Zechiël vooral uit naar rust. De 21-jarige middenvelder werkte een slopend seizoen af waarin hij vrijwel onafgebroken in actie kwam voor FC Utrecht. Slechts twee wedstrijden moest hij missen in een campagne van in totaal 52 duels. “Zware benen, moe. Ik ben toe aan rust", erkent hij in gesprek met ESPN.

Artikel gaat verder onder video

Toch overheerst vooral tevredenheid bij de middenvelder, die zich in Utrecht ontwikkelde tot een bepalende speler van het elftal van Ron Jans. Met tien doelpunten en tien assists leverde hij indrukwekkende cijfers af vanuit het middenveld. Zelf wist Zechiël altijd al dat hij over die kwaliteiten beschikte, al verrasten de statistieken hem alsnog enigszins.

“Daarin heeft de staf me ook heel erg geholpen, om veel in die posities te komen", vertelt hij. "Ik heb daar veel aan gewerkt op de trainingen. Uiteindelijk ben ik daar in de wedstrijden steeds meer gekomen.”

Zechiël dankbaar voor seizoen bij FC Utrecht

Wanneer Zechiël terugblikt op zijn jaar in de Domstad, valt vooral één woord: dankbaar. De middenvelder beseft dat hij precies het seizoen heeft gekregen dat hij nodig had voor zijn ontwikkeling.

“Ik had dit nodig”, zegt hij. “Ik ben dankbaar dat ik zoveel wedstrijden heb kunnen spelen. Dankbaar dat ik steeds fit het veld op kon en er weer fit vanaf kwam. Dankbaar dat ik geen wedstrijden heb moeten missen, behalve eentje door een schorsing in de Europa League. Voor de rest heb ik alles mogen meemaken.” Zechiël werd verder alleen in het bekerduel met TOP Oss bewust aan de kant gehouden om rust te krijgen.

Feyenoord, FC Twente of toch iets anders?

Ondanks zijn sterke seizoen blijft het nog onduidelijk waar Zechiël volgend jaar speelt. De middenvelder ligt nog tot medio 2028 vast bij Feyenoord, maar wil weinig kwijt over zijn plannen voor komend seizoen.

Naar verluidt heeft FC Twente interesse, maar Zechiël verwacht geen overstap naar Enschede. "Nee, ik denk het niet. Ik start gewoon bij Feyenoord en vanuit daar gaan we het zien. Ik laat het over aan mijn zaakwaarnemers. We gaan zien wat er gebeurt."