Ajax gaat alsnog Europa in

Ajax gaat Europa in. De Amsterdammers bleken in het Volendamse KRAS Stadion na het nemen van strafschoppen te sterk voor FC Utrecht. Een verdiende overwinning voor de ploeg van Oscar Garcia, die over de hele wedstrijd genomen meer aanspraak heeft gemaakt op de zege.

De wedstrijd begon zeer enerverend in het KRAS Stadion. FC Utrecht kreeg direct twee grote kansen uit standaardsituaties. Het was Jorthy Mokio die er hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Ajax niet na één minuut spelen op achterstand kwam. Hij haalde een kopbal van de Utrechters namelijk ternauwernood van de doellijn.

Het was echter direct het laatste gevaar dat FC Utrecht wist te creëren in een kwaliteitsarme eerste helft. De bezoekers speelden weinig klaar. Ajax deed dat beter, maar het ontbrak aan daadwerkelijk grote kansen. Nu werd de ploeg van Óscar Garcia met name gevaarlijk met een aantal goede afstandsschoten. Vasilios Barkas voorkwam een aantal keer op goede wijze een achterstand voor de Domstedelingen.

In het begin de tweede helft werd FC Utrecht alsmaar zwakker. Het was een bij vlagen inspiratieloos optreden van de ploeg van Jans. Het leverde dan ook problemen op, aangezien Ajax een stuk sterker uit de kleedkamer kwam. Mokio raakte de lat en Barkas voorkwam met een aantal uitstekende reddingen de openingstreffer van Ajax. FC Utrecht bleef daardoor in leven.

Ajax hield in het resterende deel van de tweede helft de overhand. Het had veel meer de bal, maar werd minder dominant dan in de eerste fase na rust. Dat betekende ook dat er wat mogelijkheden kwamen voor FC Utrecht. Invaller Sébastien Haller kreeg nog een goede kans, maar was niet scherp in de afronding.

Het hield in dat er een verlenging aan te pas moest komen in het KRAS Stadion. En al vroeg in die verlenging wist Ajax op voorsprong te komen, wat gezien het spelbeeld verdiend was. Het was 'Mister 1-0' Davy Klaassen die Barkas na 95 minuten spelen voor het eerst op deze middag wist te verschalken.

Gezien het spel dat FC Utrecht op de mat legde in het KRAS Stadion, leek het er niet op dat FC Utrecht die achterstand nog goed ging maken. Maar niets was minder waar. De eerste kans voor de Domstedelingen in de verlenging ging er direct in: Zechiël schoot knap binnen met zijn linkerbeen: 1-1.

Uiteindelijk moesten strafschoppen de wedstrijd beslissen. Het was Maarten Paes die twee pogingen van FC Utrecht wist te keren en daarmee een belangrijk aandeel had in de zege van de Amsterdammers.