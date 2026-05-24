Ajax gaat alsnog Europa in

24 mei 2026, 15:10
Davy Klaassen viert de 1-0 bij Ajax - FC Utrecht
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Ajax gaat Europa in. De Amsterdammers bleken in het Volendamse KRAS Stadion na het nemen van strafschoppen te sterk voor FC Utrecht. Een verdiende overwinning voor de ploeg van Oscar Garcia, die over de hele wedstrijd genomen meer aanspraak heeft gemaakt op de zege.

De wedstrijd begon zeer enerverend in het KRAS Stadion. FC Utrecht kreeg direct twee grote kansen uit standaardsituaties. Het was Jorthy Mokio die er hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Ajax niet na één minuut spelen op achterstand kwam. Hij haalde een kopbal van de Utrechters namelijk ternauwernood van de doellijn.

Het was echter direct het laatste gevaar dat FC Utrecht wist te creëren in een kwaliteitsarme eerste helft. De bezoekers speelden weinig klaar. Ajax deed dat beter, maar het ontbrak aan daadwerkelijk grote kansen. Nu werd de ploeg van Óscar Garcia met name gevaarlijk met een aantal goede afstandsschoten. Vasilios Barkas voorkwam een aantal keer op goede wijze een achterstand voor de Domstedelingen.

In het begin de tweede helft werd FC Utrecht alsmaar zwakker. Het was een bij vlagen inspiratieloos optreden van de ploeg van Jans. Het leverde dan ook problemen op, aangezien Ajax een stuk sterker uit de kleedkamer kwam. Mokio raakte de lat en Barkas voorkwam met een aantal uitstekende reddingen de openingstreffer van Ajax. FC Utrecht bleef daardoor in leven.

Ajax hield in het resterende deel van de tweede helft de overhand. Het had veel meer de bal, maar werd minder dominant dan in de eerste fase na rust. Dat betekende ook dat er wat mogelijkheden kwamen voor FC Utrecht. Invaller Sébastien Haller kreeg nog een goede kans, maar was niet scherp in de afronding.

Het hield in dat er een verlenging aan te pas moest komen in het KRAS Stadion. En al vroeg in die verlenging wist Ajax op voorsprong te komen, wat gezien het spelbeeld verdiend was. Het was 'Mister 1-0' Davy Klaassen die Barkas na 95 minuten spelen voor het eerst op deze middag wist te verschalken.

Gezien het spel dat FC Utrecht op de mat legde in het KRAS Stadion, leek het er niet op dat FC Utrecht die achterstand nog goed ging maken. Maar niets was minder waar. De eerste kans voor de Domstedelingen in de verlenging ging er direct in: Zechiël schoot knap binnen met zijn linkerbeen: 1-1.

Uiteindelijk moesten strafschoppen de wedstrijd beslissen. Het was Maarten Paes die twee pogingen van FC Utrecht wist te keren en daarmee een belangrijk aandeel had in de zege van de Amsterdammers.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.917 Reacties
1.335 Dagen lid
19.805 Likes
Kramer
Geen sprankelende wedstrijd, wel duidelijk de betere maar het niet af kunnen maken. Gelukkig win je dan nog terecht de pingels.

dilima1966
3.583 Reacties
1.077 Dagen lid
17.309 Likes
dilima1966
@Kramer

geen. .sprankelende wedstrijd weet niet wat voor wedstrijd jij heb gekeken nou ze hebben nu laten zien dat ze van af beging dat ze wel kunnen voetballen

dilima1966
3.583 Reacties
1.077 Dagen lid
17.309 Likes
dilima1966
Er lopen heel wat verslaggever te mopperen op Paes maar hij red ajax wel en nu hebben de spelers van ajax echt gevochten voor de eer en Europese voetbal

balletje rond
283 Reacties
1.220 Dagen lid
1.471 Likes
balletje rond
3de klas Europa je kan maar ergens blij mee zijn

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

