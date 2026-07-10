Spanje krijgt België laat op de knieën en wacht prachtaffiche in halve finale

Spanje heeft zich dankzij een 2-1 zege op België geplaatst voor de halve finales van het WK. In het hete Los Angeles leken de Belgen lange tijd een verlenging uit het vuur te gaan slepen, maar een slippertje van doelman - die de geblesseerde Thibaut Courtois was komen vervangen - werd De Rode Duivels vlak voor tijd alsnog fataal

De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente voerde één wijziging door in zijn basisformatie: Pedri moest zijn plek op het middenveld afstaan aan Fabián Ruiz. Aan Belgische zijde koos bondscoach Rudi Garcia deze keer wél weer voor Jérémy Doku en Kevin De Bruyne, die tegen de Verenigde Staten allebei op de bank zaten. Domper voor de Belgen was het geblesseerd afhaken van aanvoerder Youri Tielemans, tijdens de warming-up. Hans Vanaken werd zo vlak voor de aftrap tot basisspeler gepromoveerd.

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Zoals verwacht trok Spanje vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe. Tot grote kansen leidde dat lange tijd echter niet, al dacht Álex Baena wel even aan een penalty toen hij de bal in de Belgische zestien van dichtbij tegen de arm van Nathan Ngoy schoot. De Engelse arbiter Michael Oliver wilde er echter niet aan. Vlak na de drinkpauze was het dan toch raak voor de Spanjaarden. Thibaut Courtois kon nog redding brengen op een schot van Dani Olmo, maar in de rebound schoot Ruiz de bal door de benen van Timothy Castagne alsnog binnen: 1-0.

Vlak na de openingstreffer kreeg Spanje een vrije trap op een meter of 18 van het Belgische doel. Lamine Yamal zette zich erachter, maar Courtois wist zijn lage schot te keren. Even later schoot de jonge Barcelona-ster na een prima actie in het zijnet. Een tweede tegentreffer bleef De Rode Duivels dus bespaard, waarna het vijf minuten voor rust vrijwel uit het niets weer gelijk was. Castagne zette goed voor vanaf rechts, voor het doel kwam Charles De Ketelaere goed voor zijn man en knikte de spits via de grond raak. De 1-1 betekende pas de eerste tegentreffer die Spanje dit WK hoefde te incasseren.

De tweede helft begon met kansjes over en weer, waarvan de meesten toch wel voor Spanje waren. De la Fuente greep na een klein uur spelen in en bracht met Pedri en Ferran Torres twee verse krachten binnen de lijnen. Ook Garcia wisselde, met Romelu Lukaku en Axel Witsel kwam er de nodige routine binnen de lijnen. Courtois sleepte de Belgen er daarna doorheen, met prima reacties op schoten van Yamal en Oyarzabal. Aan de overkant kreeg Maxim De Cuyper een schietkans na een prima een-tweetje tussen Doku en De Bruyne, maar de linksback trof het zijnet. Even later schoot De Bruyne zelf recht op Simon.

België incasseerde in de slotfase een domper, toen Courtois plots op de grond ging zitten. Hij keerde na de drinkpauze nog wel heel even terug in het veld, maar moest zich direct daarna geëmotioneerd laten wisselen. Senne Lammens (Manchester United) was zijn vervanger. Spanje bleef daarna op zoek naar de winnende, België beperkte zich vooral tot tegenhouden. Dat leek lang te gaan lukken, maar vlak voor tijd viel de beslissing alsnog. Lammens liet een schot van Pau Cubarsi los, waarna invaller Mikel Merino de rebound van dichtbij in het dak van het doel schoot: 2-1.

Door de zege mag Spanje zich gaan opmaken voor de halve finales, waarin het met titelfavoriet Frankrijk gaat strijden om een plek in de eindstrijd.