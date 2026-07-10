lijkt zijn carrière een verrassende wending te geven. Waar de voormalig Oranje-international de afgelopen weken nog nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar de Verenigde Staten of zelfs Denemarken, lijkt zijn toekomst nu in Turkije te liggen. Volgens Turkse media heeft de ervaren spits een akkoord bereikt met Amedspor en rest alleen de officiële bevestiging nog.

De 32-jarige Janssen is transfervrij nadat zijn contract bij Royal Antwerp afliep. De onderhandelingen met Amedspor zouden inmiddels volledig zijn afgerond. Volgens de berichtgeving zijn beide partijen het over alle voorwaarden eens en worden de handtekeningen op korte termijn verwacht.

Vincent Janssen kiest verrassend voor Amedspor

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Dat Janssen zijn loopbaan elders zou voortzetten, stond al enige tijd vast. Marc Overmars probeerde de aanvaller nog langer aan Antwerp te binden, maar zag al snel in dat een contractverlenging onhaalbaar was. Het salaris dat Janssen de afgelopen seizoenen verdiende, bleek voor de Belgische club niet langer reëel.

Daarna volgden volop geruchten over zijn volgende bestemming. Clubs als Anderlecht, Genk en Gent werden genoemd, maar Janssen leek weinig trek te hebben in een nieuw avontuur binnen België. Een overstap naar de MLS gold lange tijd als de meest waarschijnlijke optie, mede doordat zijn vrouw Amerikaans is. Ook een vroegtijdig afscheid van het profvoetbal zou volgens eerdere berichtgeving door zijn hoofd hebben gespeeld.

Deense piste verdwijnt naar de achtergrond

Nog geen twee weken geleden leek juist een transfer naar Brøndby IF in een stroomversnelling te raken. De Deense media meldden zelfs stellig dat de Nederlandse spits op het punt stond om zich als transfervrije versterking bij de club uit de Superliga aan te sluiten.

Die route lijkt nu echter definitief van tafel. Als de laatste formaliteiten worden afgerond, kan Janssen zijn handtekening zetten bij de Süper Lig-promovendus Amedspor, die zich laat voorstaan op zijn Koerdische identiteit. De spits kwam eerder uit voor AZ, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe, Monterrey en Antwerp.