Hugo Borst haalt keihard uit: 'Ajax-papa zit achter de miljoentjes aan en verziekt zijn zoon'

Hugo Borst haalt hard uit naar de vader van . Het vertrek van Steur bij Ajax is de schuld van zijn vader, beweert Borst vrijdagavond bij De Oranjezomer. Ondertussen zegt Noa Vahle het ‘zonde’ te vinden dat Steur overstapt naar Newcastle United.

"Ik vind hem een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Ajax”, zegt journalist Vahle. “En ik vind dit toch wel een beetje afdoen aan de romantiek van de voetballerij. Het schijnt zo te zijn dat hem is verteld dat hij niet helemaal bovenaan de lijst staat en dat Mokio iets meer gaat spelen dan hij. Jordi Cruijff zegt: 'Je moet het op het gras laten zien, daar moet je het verdienen.”

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Borst wijst daarna naar Johan Steur: “Ik heb begrepen dat zijn vader zijn zaakwaarnemer is. Dan weet ik het wel. Papa zit achter de miljoentjes aan en verziekt zijn zoon. Een geweldige voetballer. Blijf nou gewoon bij Ajax. Als je goed genoeg bent, ga je vanzelf 34 wedstrijden spelen. En dan maak je na twee, tweeënhalf of drie jaar die transfer. Dan ga je niet naar het sukkelige Newcastle United, nee, dan ga je naar Paris Saint-Germain."

Volgens Vahle heeft het verhaal ‘twee kanten’. "Ik denk dat het twee kanten heeft. Ik denk dat Saibari het beste voorbeeld is dat je niet op je achttiende naar het buitenland moet gaan, maar gewoon tot je 25e in de Eredivisie blijft spelen. Maar ik vind het vanuit Ajax toch wel zonde. Er lag een contract klaar, zei Mike Verweij. Ajax moet misschien toch nog meer proberen om zulke jonge jongens binnenboord te houden. Als hij twee jaar fantastisch speelt, misschien nog een keer Champions League met Ajax, dan kun je hem voor veel meer dan 27 miljoen verkopen. Het is gewoon echt zonde. Ik vind het echt zonde.”

Eerder haalde ook columnist Henk Spaan uit naar Johan Steur. "Die raakt niet uitgesproken over de aanleg van zijn zoon. Zo luidkeels riep hij, dat men op De Toekomst de oren dichtdeed als de man van verre zichtbaar werd", schreef Spaan in een column.

Vorig jaar brak Kees Kwakman nog een lans voor de vader van Steur. "Zijn vader heeft een groot aandeel in zijn succes, en in zijn basistechniek", zei de Volendammer, die Steur en zijn vader af en toe in hun vrije tijd ziet trainen bij voetbalvereniging EVC in Edam.