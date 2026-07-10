Ajax boekt eerste zege onder Míchel: laat doelpunt van Ouazane doorslaggevend

Ajax heeft vrijdagavond zijn eerste oefenzege van de voorbereiding geboekt. Op het sportcomplex van VV Hulshorst hield AEK Larnaca de Amsterdammers lang van scoren af, maar in de 84e minuut brak invaller Azzedine Ouazane alsnog de ban. Dankzij de 1-0 overwinning kon de ploeg van trainer Míchel een veldoverwicht uiteindelijk toch in een resultaat omzetten. Het was voor Míchel zijn eerste zege als Ajax-coach, nadat Panathinaikos zaterdag met 1-3 te sterk was.

Vanaf de aftrap nam Ajax het initiatief. De Amsterdammers lieten de bal verzorgd rondgaan, maar hadden in de openingsfase moeite om in de eindfase echt gevaarlijk te worden. De eerste doelpoging kwam na elf minuten van Jorthy Mokio, die zichzelf knap vrijspeelde op de rand van het strafschopgebied. Zijn schot miste echter de kracht om de doelman van AEK te verrassen.

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Gaandeweg de eerste helft voerde Ajax de druk op. Oscar Gloukh dook na een vlotlopende combinatie gevaarlijk op in het zestienmetergebied, maar zag zijn inzet worden geblokt. Even later kreeg Steven Berghuis een kopkans uit een aanval via Mika Godts, al kon hij de bal niet tussen de palen krijgen.

Rond het halfuur was Ajax dicht bij de openingstreffer. Gloukh haalde direct uit met zijn linkerbeen en trof de lat. In de rebound stuitte Don-Angelo Konadu vervolgens op de doelman van de Cyprioten. Ook Berghuis en Gloukh waagden daarna nog een poging, terwijl AEK zich pas na 38 minuten voor het eerst meldde met een kopbal van Ivanovic die naast ging. Aan de andere kant schoot Wijndal vlak voor rust nog rakelings langs de paal, waardoor de ploegen met een 0-0 tussenstand gingen rusten.

Míchel greep na rust direct in met drie wissels en zag zijn ploeg opnieuw dominant beginnen. Klaassen veroverde al snel de bal, waarna Gloukh de ruimte kreeg om uit te halen. Zijn eerste schot was te zacht, maar een minuut later was hij opnieuw dicht bij een treffer toen hij voor de tweede keer op de avond de lat raakte.

Ook daarna bleef Ajax de bovenliggende partij. Godts dwong de doelman tot een redding met een schot in de verre hoek, waarna een reeks wissels volgde. Daardoor maakte Caio Henrique zijn officieuze debuut in het Ajax-shirt. De Braziliaan liet zich direct zien met een onderschepping en een schot dat recht op de keeper afging.

In de slotfase bleef Ajax aandringen. Johnson testte de keeper vanuit een lastige hoek en Ouazane draaide knap weg bij zijn tegenstander, maar schoot naast. Zes minuten voor tijd viel de verdiende beslissing alsnog. Edvardsen bediende Ouazane, die niet hard maar wel uiterst doeltreffend uithaalde. Zijn inzet glipte langs de doelman van AEK Larnaca en betekende de enige treffer van de avond: 1-0.