Jordi Cruijff grijpt in en ontbindt contract van middenvelder bij Ajax

Ajax heeft besloten om per direct afscheid te nemen van . De Amsterdamse club heeft met de middenvelder een akkoord bereikt over de vroegtijdige ontbinding van zijn contract, dat nog door zou lopen tot medio 2027.

Het avontuur van Van den Boomen in Amsterdam is uitgelopen op een teleurstelling. De middenvelder kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Toulouse, waar hij indruk had gemaakt met een aantal uitstekende seizoenen. Die prestaties wist de Brabander echter niet door te trekken in de Johan Cruijff ArenA. Uiteindelijk kwam hij tot 56 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij vijf keer scoorde.

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Van den Boomen stond al langere tijd op de nominatie om te vertrekken. In de winterstop van het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Franse Angers, waarvoor hij in de tweede seizoenshelft vijftien wedstrijden speelde.

Die club lijkt Van den Boomen nu definitief over te nemen. Angers hoeft geen transfersom te betalen, omdat Ajax heeft besloten het nog doorlopende contract van de middenvelder per direct te ontbinden.