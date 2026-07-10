Live voetbal

Ajax - AEK Larnaca op tv: zo kijk je vrijdagavond gratis naar dit oefenduel

10 juli 2026, 10:05
ajalar
Foto: © Imago/realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax speelt vrijdagavond 10 juli de tweede oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. De formatie van de Spaanse hoofdtrainer Míchel treft AEK Larnaca. Hoe laat begint deze oefenwedstrijd en wordt het duel live uitgezonden? In dit artikel zet FCUpdate alles wat je moet weten op een rijtje.

Hoe laat begint Ajax - AEK Larnaca?

De tweede oefenwedstrijd van Ajax begint vrijdagavond om 18.00 uur. De wedstrijd wordt gespeeld op het complex van vijfdeklasser VV Hulshorst.

Wordt Ajax - AEK Larnaca live uitgezonden?

De wedstrijd van Ajax tegen de Cypriotische tegenstander wordt live uitgezonden. Het duel is niet op televisie te volgen, maar via de officiële kanalen van Ajax. In de Ajax App, de website (www.ajax.nl) én op het YouTube-kanaal van de Amsterdammers is het duel te volgen. De uitzending start om 18.00 uur.

En in het buitenland?

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Voor wie met vakantie is of om welke andere reden dan ook buiten Nederland verblijft is Ajax - AEK Larnaca óók op via bovenstaande kanalen live te volgen, met uitzondering van deze vijf landen: Griekenland, Cyprus, Brazilië, Rusland en Egypte.

Hoe ziet het resterende oefenprogramma van Ajax eruit?

Het oefenschema van Ajax deze voorbereiding ziet er als volgt uit. Na het duel met AEK Larnaca wacht volgende week een ontmoeting met het Duitse VfL Bochum.

04 juli, 17.00 uur: Ajax Panathinaikos (1-3)
10 juli, 18.00 uur: Ajax - AEK Larnaca
15 juli, 17.00 uur: Ajax - VfL Bochum
18 juli, 15.30 uur: Ajax - Olympiakos
26 juli, 14.00 uur: Ajax - Burnley
2 augustus, 14.30 uur: Ajax - FC Volendam

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