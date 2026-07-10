Ophef om openingstreffer Frankrijk: Marokko wijst naar cruciale arbitrale fout

In Marokko heerst momenteel grote onvrede over de eerste tegentreffer tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK. De Atlasleeuwen werden donderdagavond volstrekt kansloos uit het toernooi geknikkerd, maar vonden dat de 1-0 van Kylian Mbappé nooit had mogen tellen. Het lijkt er namelijk sterk op dat er sprake was van een handsbal van Adrien Rabiot in aanloop naar de treffer.

Marokko kon geen vuist maken tegen het oppermachtige Frankrijk en hield, mede dankzij een sterk keepende Yassine Bounou, een uur stand. Daarna was het verzet gebroken toen Mbappé op fraaie wijze voor de openingstreffer zorgde. Na afloop gaan er opvallende beelden rond van de aanloop naar de 1-0.

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Te zien is dat Rabiot via Brahim Diaz de bal op de hand kreeg. Het spel mocht doorgaan, waarna Désiré Doué een nieuwe Franse aanval kon opzetten. Dit leidde uiteindelijk tot de goal van Mbappé.

“Bij de eerste goal was er zeker sprake van een handsbal. Sommigen van mijn spelers stopten met spelen omdat er sprake was van hands”, sprak bondscoach Mohamed Ouahbi na afloop tegen beIN Sports. “Ik weet niet of er gefloten had moeten worden of niet, maar het was overduidelijk hands”, stelt de oefenmeester. Ook online is er veel te doen om de 1-0. Tussen de handsbal en de goal zaten overigens zo'n dertien seconden.

Kort na de openingstreffer verdubbelde Ousmane Dembélé de voorsprong. Marokko was hierna niet meer in staat om de wedstrijd nog spannend te maken.