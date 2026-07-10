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Ophef om openingstreffer Frankrijk: Marokko wijst naar cruciale arbitrale fout

10 juli 2026, 11:09
Brahim Diaz (Marokko) met blessure
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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In Marokko heerst momenteel grote onvrede over de eerste tegentreffer tegen Frankrijk in de kwartfinale van het WK. De Atlasleeuwen werden donderdagavond volstrekt kansloos uit het toernooi geknikkerd, maar vonden dat de 1-0 van Kylian Mbappé nooit had mogen tellen. Het lijkt er namelijk sterk op dat er sprake was van een handsbal van Adrien Rabiot in aanloop naar de treffer.

Marokko kon geen vuist maken tegen het oppermachtige Frankrijk en hield, mede dankzij een sterk keepende Yassine Bounou, een uur stand. Daarna was het verzet gebroken toen Mbappé op fraaie wijze voor de openingstreffer zorgde. Na afloop gaan er opvallende beelden rond van de aanloop naar de 1-0.

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Te zien is dat Rabiot via Brahim Diaz de bal op de hand kreeg. Het spel mocht doorgaan, waarna Désiré Doué een nieuwe Franse aanval kon opzetten. Dit leidde uiteindelijk tot de goal van Mbappé.

“Bij de eerste goal was er zeker sprake van een handsbal. Sommigen van mijn spelers stopten met spelen omdat er sprake was van hands”, sprak bondscoach Mohamed Ouahbi na afloop tegen beIN Sports. “Ik weet niet of er gefloten had moeten worden of niet, maar het was overduidelijk hands”, stelt de oefenmeester. Ook online is er veel te doen om de 1-0. Tussen de handsbal en de goal zaten overigens zo'n dertien seconden.

Kort na de openingstreffer verdubbelde Ousmane Dembélé de voorsprong. Marokko was hierna niet meer in staat om de wedstrijd nog spannend te maken.

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Marokko is geen Argentinië.

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Zij zijn groot en wij zijn klein

Kaozz
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FIFA reglementen erop nagekeken. Het was een natuurlijke beweging en positie van de hand. De bal raakte onverwacht zijn hand. Hij scoorde niet zelf, maar Mbappe een 10-tal seconden later. Conclusie geen hands

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
507 Reacties
726 Dagen lid
1.248 Likes
Kicker
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  • 2
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Marokko is geen Argentinië.

Stoker
234 Reacties
1.051 Dagen lid
1.165 Likes
Stoker
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Zij zijn groot en wij zijn klein

Kaozz
116 Reacties
35 Dagen lid
258 Likes
Kaozz
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  • 0
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FIFA reglementen erop nagekeken. Het was een natuurlijke beweging en positie van de hand. De bal raakte onverwacht zijn hand. Hij scoorde niet zelf, maar Mbappe een 10-tal seconden later. Conclusie geen hands

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Frankrijk - Marokko

2 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
3
6
7
2
Marokko
3
3
7
3
Schotland
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0

Complete Stand

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