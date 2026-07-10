De NOS heeft gereageerd op de uitspraken van Pierre van Hooijdonk over Sarina Wiegman. De analist sprak zich zondagavond hard uit over een mogelijke vrouwelijke bondscoach bij het Nederlands elftal, wat hem op flinke kritiek kwam te staan.

Na het mislukte WK trok Ronald Koeman zijn conclusie en stapte hij op als bondscoach van Oranje. Sindsdien gaat het bijna dagelijks over zijn opvolging. Namen van Arne Slot, Erik ten Hag en Peter Bosz kwamen voorbij, maar ook Wiegman – die als bondscoach van de dameselftallen van Nederland en Engeland grote successen boekte – werd geopperd.

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Van Hooijdonk maakte meteen korte metten met die gedachte: “Ze heeft geen ervaring op het allerhoogste niveau in de mannenwereld. Ik hoor iedereen in allerlei bochten wringen als het gaat om de vraag: kan er een vrouw bondscoach worden?”, sprak de analist. “Voor mij bestaat die bocht niet. Voor mij is het een nee.”

Ook de afkomst van een deel van de spelersgroep speelt volgens Van Hooijdonk een rol: “En daar zitten een heleboel spelers bij waarbij in de cultuur de vrouw niet op hetzelfde niveau staat als de man”, aldus een felle Van Hooijdonk. De woorden schoten bij veel kijkers van WK Avond in het verkeerde keelgat. Er werd zelfs geroepen om de oud-voetballer te cancelen.

Reactie NOS op uitlatingen van Pierre van Hooijdonk

Tegenover NU.nl reageert de NOS op alle commotie: “Pierre zit als analist aan tafel en geeft daarbij zijn eigen mening”, aldus de publieke omroep. Volgens de NOS horen er ‘verschillende opvattingen te zijn aan tafel’. “Hij gaf zijn visie op wat volgens hem een breed gedragen opvatting is in de voetballerij”, zo klinkt het.