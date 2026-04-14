Sarina Wiegman zou een uitstekende trainer zijn voor Ajax, zo stelt Corina Dekker in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens de trainer van FC Twente Vrouwen is de bondscoach van de Engelse vrouwen een van de besten in het vormen en aansturen van teams.

Union Berlin schreef afgelopen weekend geschiedenis door Marie-Louise Eta aan te stellen als hoofdtrainer tot het einde van het seizoen. Daarmee werd de club uit de Duitse hoofdstad de eerste in een Europese topcompetitie met een vrouw als trainer. Dekker stelt dat Eta binnen de club heeft bewezen over kwaliteit te beschikken, maar vindt het wel een moedig besluit van de Duitsers. “Want er is nogal een mening over vrouwen in het voetbal.”

Artikel gaat verder onder video

Dat is niet terecht, geeft Dekker aan. “Het moet niet uitmaken of je een man of vrouw voor de groep hebt staan. Het geslacht bepaalt niet de kwaliteit. Het gaat puur om kennis, opleiding en inhoud. Niet of je wel of niet iets tussen je benen hebt hangen”, maakt ze haar standpunt duidelijk. Als voorbeeld neemt ze José Mourinho, die in zijn loopbaan enorm veel geld heeft verdiend met ontslagen. “En toch blijven clubs hem aanstellen. Maar daar is dus nooit discussie over. Het blijft altijd een geslachtsdiscussie.”

Die discussie komt volgens Dekker goed tot uiting in de berichtgeving rondom de aanstelling van Eta. “Wat als de nieuwe trainer van Union Berlin een jongen van 19 jaar was geweest? Zonder ervaring. Was het dan ook historisch nieuws?”, vraagt ze zich hardop af, waarna de trainer even stil blijft. “Nee, dan had niemand er een stukje over geschreven”, beantwoordt ze haar eigen vraag.

Dekker zou liever zien dat er alleen wordt gekeken of iemand geschikt is, niet wat diens geslacht is. “Daar moet je naar kijken. Niet naar wie de grootste voetballoopbaan heeft gehad.” Dekker ziet Wiegman als goed voorbeeld van een vrouw met veel kwaliteiten. “Zij is een capabele coach. Ze heeft meer prijzen gewonnen dan de gemiddelde voetbaltrainer met een mannelijk geslacht. Maar ze wordt bij voorbaat al afgeschreven, omdat ze zich eerst maar moet bewijzen bij een mannenteam”, uit ze haar onvrede.

“Voetbal is overal hetzelfde, met dezelfde regels”, gaat Dekker verder. “Het gaat erom: krijg je grip op de groep? Krijg je ze aan het voetballen met jouw speelvisie?” Als dat lukt, maakt het volgens haar niet uit of iemand een man of vrouw is. “Het gaat om coachkwaliteiten. Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag. Zij kan als de beste een team aansturen en vormen. Dus waarom zou ze het niet kunnen? Maar die vraag wordt nooit gesteld. Het is telkens: waarom zou ze het kunnen?”