Union Berlin heeft als eerste club ooit in een Europese topcompetitie een vrouwelijke hoofdtrainer aangesteld. De nummer elf van de Bundesliga heeft per direct afscheid genomen van Steffen Baumgart, waarna de 34-jarige Marie-Louise Eta werd aangesteld tot het einde van het seizoen.
Union Berlin maakte zaterdagavond even voor middernacht bekend dat het afscheid neemt van hoofdtrainer Baumgart, die sinds januari 2025 voor de groep stond in de Duitse hoofdstad. Onder de voormalig aanvaller beleefde Union een wisselvallig seizoen. Zaterdag werd met 3-1 verloren op bezoek bij hekkensluiter FC Heidenheim, waardoor de hoofdstedelingen met nog vijf wedstrijden te spelen op de elfde plaats staan, zeven punten boven de degradatiestreep. Die blamage was de druppel, waarna Baumgart direct op straat werd gezet.
De club maakte enkele minuten later al bekend wie de rest van het seizoen voor de groep staat en dat levert een primeur op. De 34-jarige Eta werd namelijk aangesteld als hoofdtrainer tot en met komende zomer. Daarmee is ze de eerste vrouwelijke hoofdtrainer in een Europese topcompetitie voor mannen. Dit seizoen was Eta de trainer van Union Berlin Onder 19 en vanaf komende zomer zal ze voor de groep staan bij het vrouwenelftal van Union.
“Ik ben blij dat de club mij deze uitdagende taak toevertrouwt”, aldus Eta via de officiële kanalen van de club. “Het was en is een kracht van Union om in zulke situaties gezamenlijk alle krachten te bundelen. En natuurlijk ben ik ervan overtuigd dat we met het team de beslissende punten binnenhalen”, blikt ze vooruit op de laatste wedstrijden van het seizoen en de strijd tegen degradatie.
Een heel belangrijk moment in de geschiedenis van het Europese voetbal. Ook al is het voor slechts een korte periode. Dit zal denk ik niet de beweging in gang zetten dat we ineens volgend seizoen al veel vrouwelijke coaches zien verschijnen, maar de eerste stap is wel gezet. Bijzonder waardig dat Union als eerste de stap durft te zetten.
Relatief veilig: het is maar voor een paar maanden en je gaat sowieso op een positieve manier de geschiedenisboeken in. De volgende club die dit aandurft krijgt al minder complimenten. Hopen dat ze het goed doet, dat zet de deur open. Als het mislukt kan het wel weer even duren voor een club het aandurft
