Amerikaanse justitie klaagt FIFA aan om onmogelijk hoge ticketprijzen

28 mei 2026, 10:13
Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

De FIFA heeft zichzelf vlak voor het WK flink in problemen gewerkt. De Amerikaanse staten New York en New Jersey zijn namelijk een officieel onderzoek gestart naar de ticketverkoop. De wereldvoetbalbond wordt beschuldigd van misleiding, het creëren van nepschaarste en het kunstmatig opdrijven van de prijzen.

Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten pikt de verkoopstrategie van Gianni Infantino niet langer. Justitie eist dat de FIFA per direct alle interne documenten en communicatie over de prijsbepaling op tafel legt. Er liggen verdenkingen dat fans bewust onder enorme tijdsdruk zijn gezet om een ticket te kopen, terwijl er achter de schermen met de beschikbaarheid van de stoeltjes werd gemoeid. Bovendien regent het klachten van supporters die zich misleid voelen over de plek die ze in het stadion toegewezen hebben gekregen.

Het Ronaldo en Messi-effect

De grote boosdoener in dit hele verhaal is de introductie van het zogeheten dynamische prijsmodel. De FIFA gebruikt deze zomer een algoritme dat we kennen van Uber of vliegtickets, waarbij de prijs van een kaartje direct meestijgt met de vraag. Sinds de WK-loting in december ging het daardoor hard. Zodra bekend werd waar de absolute wereldsterren hun wedstrijden spelen, schoten de tarieven heel snel omhoog. Vooral de duels van Portugal, met Cristiano Ronaldo, en het Argentinië van Lionel Messi lieten absurde prijsstijgingen zien. Ook wedstrijden van Spanje, Colombia en Uruguay worden onbetaalbaar, terwijl van de 104 WK-wedstrijden alleen de duels van Iran opvallend genoeg goedkoper werden.

Gewone voetbalfan definitief buitenspel gezet

De harde realiteit is dat de trouwe voetbalfan hiermee buitenspel is gezet. Waar je vroeger bij een WK in eigen land vooral een dosis geluk nodig had in de loting, bepaalt nu puur de dikte van je portemonnee of je erbij mag zijn. Volgens The Guardian zijn de prijsstijgingen juist aan de onderkant van de markt het hardst toegeslagen. De Categorie 4-tickets, de goedkoopste plekken die normaal gesproken gereserveerd blijven voor de lokale bevolking, waren in de pre-sale al volledig uitverkocht voordat de openbare verkoop überhaupt begon.

Bovendien zijn deze 'goedkope' stoeltjes gemiddeld al drie keer zo duur als tijdens het vorige WK in Qatar. De FIFA probeerde het nog te voorkomen door op het laatste moment een klein percentage kaarten voor zestig dollar aan te bieden. Die zestig dollar is immers nog altijd een verachtvoudiging van het goedkoopste instaptarief in Qatar.

In 2018 beloofde de FIFA dat de goedkoopste kaarten rond de 21 dollar zouden gaan kosten, zodat het toernooi voor iedereen toegankelijk zou blijven.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
372 Reacties
335 Dagen lid
208 Likes
VARcheck
Triest idd. Wat een groot voetbalfeest moet worden… handel …big business. Waar/ wie is de echte voetbalfan? Wat zou een kaartje (normaal) moeten kosten?

dilima1966
3.599 Reacties
1.081 Dagen lid
17.371 Likes
dilima1966
@VARcheck ik geloof dat de vorige wk de kaartjes 153 euro kosten

dilima1966
3.599 Reacties
1.081 Dagen lid
17.371 Likes
dilima1966
Ik denk dat het allemaal te maken heeft met de oorlog de Donald Trump heeft gemaakt minder geld voor de economie voor Amerika moet weer aangevulde worden het is niet normaal de prijzen

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
0
0
0
2
Zuid-Afrika
0
0
0
3
Zuid-Korea
0
0
0
4
Tsjechië
0
0
0
Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
0
0
0
2
Bosnië-Herzeg.
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

