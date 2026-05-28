De publieke ruzie met is de grootste fout van Ronald Koeman als bondscoach, zo stelt Wim Kieft in KieftJansenEgmondGijp. Volgens de oud-spits had de keuzeheer gewoon moeten zeggen dat Veerman niet goed genoeg is en de discussie daarna moeten beëindigen.

Veerman en Koeman hebben het de afgelopen maanden via de media flink met elkaar aan de stok gehad. De uitblinker van PSV werd door de bondscoach continu genegeerd, waarna Koeman onder meer naar het karakter van de middenvelder wees. Een grote fout, zo stelt Kieft. “Wat hij niet slim heeft gedaan, is dat met Veerman”, aldus de oud-spits.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de 43-voudig international had Koeman de situatie heel anders moeten aanpakken. “Weet je wat hij gewoon had moeten zeggen? Dan is de hele discussie namelijk klaar: ‘Ik vind hem niet goed genoeg’. Kijk even het EK terug”, doelt Kieft op het toernooi van 2024 in Duitsland, waar Veerman in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk ver door de ondergrens zakte en na 35 minuten al werd gewisseld.

Michel van Egmond weerlegt dit door te stellen dat mensen dan zullen roepen dat Veerman sindsdien een van de beste spelers in de Eredivisie is. “Ja, de beste van Nederland. Weet je wat er rondloopt in Nederland? Drie keer niks”, countert Kieft. “Hij had moeten zeggen: ‘Luister, ik zie het niet in hem zitten. Ik heb hem op het EK geprobeerd, daar ging het niet goed. Ik zie het nog steeds niet in hem zitten en neem hem niet mee op technische gronden.’ Punt.”