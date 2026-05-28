Wim Kieft wijst grootste fout van Ronald Koeman aan

28 mei 2026, 09:38
Ronald Koeman tijdens Polen - Nederland
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De publieke ruzie met Joey Veerman is de grootste fout van Ronald Koeman als bondscoach, zo stelt Wim Kieft in KieftJansenEgmondGijp. Volgens de oud-spits had de keuzeheer gewoon moeten zeggen dat Veerman niet goed genoeg is en de discussie daarna moeten beëindigen.

Veerman en Koeman hebben het de afgelopen maanden via de media flink met elkaar aan de stok gehad. De uitblinker van PSV werd door de bondscoach continu genegeerd, waarna Koeman onder meer naar het karakter van de middenvelder wees. Een grote fout, zo stelt Kieft. “Wat hij niet slim heeft gedaan, is dat met Veerman”, aldus de oud-spits.

Volgens de 43-voudig international had Koeman de situatie heel anders moeten aanpakken. “Weet je wat hij gewoon had moeten zeggen? Dan is de hele discussie namelijk klaar: ‘Ik vind hem niet goed genoeg’. Kijk even het EK terug”, doelt Kieft op het toernooi van 2024 in Duitsland, waar Veerman in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk ver door de ondergrens zakte en na 35 minuten al werd gewisseld.

Michel van Egmond weerlegt dit door te stellen dat mensen dan zullen roepen dat Veerman sindsdien een van de beste spelers in de Eredivisie is. “Ja, de beste van Nederland. Weet je wat er rondloopt in Nederland? Drie keer niks”, countert Kieft. “Hij had moeten zeggen: ‘Luister, ik zie het niet in hem zitten. Ik heb hem op het EK geprobeerd, daar ging het niet goed. Ik zie het nog steeds niet in hem zitten en neem hem niet mee op technische gronden.’ Punt.”

Derk62
74 Reacties
1.022 Dagen lid
122 Likes
Derk62
Maar hij heeft wel gelijk

Kicker
314 Reacties
683 Dagen lid
694 Likes
Kicker
Kieft weet altijd alles beter, vooral als je dat langs de zijlijn roept en geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

