Noa Vahle onthult echte reden achter oefenwedstrijd Oranje tegen Oezbekistan

Het Nederlands elftal oefent komende zomer vlak voor de start van het WK twee keer tegen Oezbekistan. De ploeg van Ronald Koeman kan tegen de nummer vijftig van de FIFA-wereldranglijst vertrouwen tanken, maar er zit nog een reden achter waarom Oranje tegen Oezbekistan speelt. Volgens Noa Vahle hanteert het Aziatische land namelijk een tactiek die heel erg lijkt op die van Japan, de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase.

Koeman maakt woensdag zijn selectie voor het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten bekend. Een week later speelt het Nederlands elftal in De Kuip de laatste oefenwedstrijd voordat het naar Noord-Amerika afreist, als Algerije op bezoek komt. Op maandag 8 juni zal Oranje het in New York dan opnemen tegen Oezbekistan, terwijl er later op die dag nog een niet-officiële interland tussen de reservespelers van beide landen op het programma staat.

Waar het oefenduel met de ploeg van Fabio Cannavaro door velen wordt gezien als een manier voor Oranje om vertrouwen op te doen vlak voor de start van het WK, zit er volgens Vahle een andere reden achter de keuze voor Oezbekistan, zo legt ze uit in HNM De Podcast. “We beginnen in New York met een trainingskamp en dan spelen ze tegen Oezbekistan”, snijdt de verslaggeefster het onderwerp aan. “Weet je waarom ze dat doen?”, vraagt ze dan aan Merel Ek en Hélène Hendriks, waarop de laatste antwoordt: “Een beetje zelfvertrouwen tanken.” Dat is volgens Vahle echter niet de reden. “Ze spelen net zoals Japan, dus daar is over nagedacht.”

Het Nederlands elftal is op het WK ingedeeld in een groep met Tunesië, Zweden en dus Japan. Op zondag 14 juni speelt de ploeg van Koeman zijn eerste wedstrijd van het toernooi in Dallas, Texas. Daar is Japan de tegenstander. Het is dus de bedoeling dat Koeman zijn team met de wedstrijd tegen Oezbekistan optimaal voorbereidt op de openingswedstrijd van het toernooi.