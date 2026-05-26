Voormalig Antwerp-talent Victor Udoh (21) dood aangetroffen in Nigeria

De Nigeriaanse profvoetballer is op 21-jarige leeftijd onverwachts overleden in zijn thuisland. De voormalig speler van onder meer Royal Antwerp FC werd in de ochtend dood aangetroffen in de hoofdstad Abuja. Over de precieze doodsoorzaak bestaat nog veel onduidelijkheid, aangezien de berichten in de lokale en internationale media sterk uiteenlopen.

De aanvaller was na afloop van het Tsjechische voetbalseizoen naar Nigeria gereisd om daar zijn vakantie door te brengen en zijn lokale gemeenschap te bezoeken. Volgens de eerste berichten was hij de avond voor zijn overlijden nog op pad geweest met vrienden. Waar sommige media spreken van verdachte omstandigheden, melden andere bronnen dat er vermoedens zijn van een mogelijke voedselvergiftiging. De Nigeriaanse autoriteiten en de nationale voetbalbond hebben vooralsnog geen officiële verklaring naar buiten gebracht over de exacte toedracht.

Bij Royal Antwerp FC is het nieuws hard aangekomen. De Belgische club bracht een officieel statement naar buiten om stil te staan bij het verlies van hun oud-speler. "Met grote verslagenheid heeft RAFC kennisgenomen van het overlijden van oud-speler Victor Udoh (21)", zo liet de club weten via de officiële kanalen. De Nigeriaan streek in 2023 neer op de Bosuil en maakte in eerste instantie indruk bij de Young Reds, waar hij twaalf keer het net wist te vinden in eenentwintig duels. Trainer Mark van Bommel hevelde de vleugelaanvaller vervolgens over naar het eerste elftal.

Na zijn periode in Antwerpen maakte de speler de overstap naar Engeland. Bij Southampton FC kwam zijn avontuur alleen niet volledig van de grond. Hij speelde zeven wedstrijden voor het beloftenelftal in de Premier League 2, waarin hij goed was voor twee doelpunten. In september vorig jaar liet hij zijn contract bij de Britse club met wederzijds goedvinden ontbinden om ergens meer speelminuten op een hoger niveau af te dwingen. Die zoektocht bracht het talent uiteindelijk bij SK Dynamo České Budějovice, een club uit de Tsjechische tweede divisie.