Spygate: Hull City wil finale laten cancelen en aast op directe promotie

De advocaten van Hull City onderzoeken of de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League helemaal kan worden gecanceld, zo melden Engelse media. De club meent naar aanleiding van de zogeheten 'Spygate' namelijk zonder te spelen recht te hebben op een lucratieve plek op het hoogste niveau.

Hull City eindigde het reguliere seizoen in de Championship op de zesde plaats. In de halve finale van de play-offs werd vervolgens afgerekend met Millwall, dat na een 0-0 gelijkspel in Hull in de return met 0-2 werd verslagen. In de eindstrijd op Wembley, die komende zaterdag op het programma staat, dacht Hull het lange tijd te gaan opnemen tegen Southampton, dat zich in de andere halve finale ontdeed van Middlesbrough. The Saints werden naar aanleiding van het bespioneren van de training van Boro echter hard gestraft, met uitsluiting van deelname aan de finale én vier strafpunten bij de start van het nieuwe seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Middlesbrough zou door de uitsluiting van Southampton de tegenstander van Hull City moeten worden in wat in Engelse media 'de wedstrijd van 200 miljoen pond' wordt genoemd, verwijzend naar het enorme geldbedrag dat met de promotie gemoeid is. Southampton laat het er echter niet mee zitten en hoopt woensdagavond via de rechter af te dwingen zaterdag tóch te mogen aantreden op Wembley.

In Hull kijkt men er echter heel anders naar, zo bevestigt eigenaar Acun Ilicali. "Onder normale omstandigheden hebben twee teams de finale bereikt en is er eentje gediskwalificeerd", redeneert de eigenaar van The Tigers. De club wil dan ook proberen om de finale helemaal te laten cancelen: "Onze juristen vinden dat wij rechtstreeks naar de Premier League moeten gaan, maar ze zijn het nu aan het bestuderen", wordt Ilicali geciteerd door de Daily Mail. "We kunnen er nog niets definitiefs over zeggen. Het is nogal een rommelige situatie", aldus de eigenaar.