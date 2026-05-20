Ajax heeft in de vermeende jacht op de handtekening van Míchel een geduchte concurrent minder. Volgens het Duitse Kicker staat de huidige trainer van Girona niet langer op de shortlist van Bayer Leverkusen.

Bij Die Werkself staat Kasper Hjlumand sinds afgelopen zomer, toen Erik ten Hag al na twee speelronden ontslagen werd, als eindverantwoordelijke voor de groep. Onder leiding van de voormalige bondscoach van Denemarken eindigde Leverkusen in de Bundesliga op de zesde plaats, waarmee Champions League-voetbal werd misgelopen. De club zou zich dan ook beraden op de komst van een nieuwe hoofdtrainer.

Artikel gaat verder onder video

Míchel (50) werd eerder genoemd als mogelijke opvolger van Hjulmand, maar staat volgens Kicker niet langer op de shortlist. "Hoewel zijn speelstijl overeenkomt met de visie van het management, heeft onder meer zijn beperkte vaardigheid in het Engels ertoe geleid dat Leverkusen hem heeft laten vallen". schrijft het toonaangevende voetbalmedium. In tegenstelling tot Míchel zouden de Braziliaan Filipe Luis (Flamengo), de Duitser Oliver Glasner (Crystal Palace) en de Spanjaard Andoni Iraola (Bournemouth) nu de belangrijkste gegadigden zijn. Van dat drietal hebben de laatste twee al aangekondigd komende zomer te gaan vertrekken bij hun huidige werkgevers.

Ajax lijkt ongeacht het resultaat van de play-offs om Europees voetbal afscheid te gaan nemen van de huidige hoofdtrainer, Óscar García. In zijn plaats zou technisch directeur Jordi Cruijff mikken op een Spaanse vervanger; waarbij Míchel al een aantal weken genoemd wordt. Er zou zelfs al sprake zijn geweest van een mondeling akkoord tussen club en trainer, maar dat is door Cruijff tegengesproken.