Cruijff komt met reactie op geruchten over akkoord met nieuwe trainer

Ajax heeft de geruchten over een naderend akkoord met Míchel naar het rijk der fabelen verwezen. Technisch directeur Jordi Cruijff verklaart bij De Telegraaf dat er nog geen knoop is doorgehakt over de nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen. Volgens hem klopt er niets van de berichtgeving uit Spanje dat er al een mondelinge overeenkomst zou zijn.

Eerder deze week bracht het Spaanse medium MARCA naar buiten dat Ajax en de huidige trainer van Girona een mondeling akkoord hadden bereikt. Omdat het contract van de trainer na dit seizoen afloopt, zou alleen een handtekening de samenwerking nog in de weg staan. Cruijff laat echter een heel ander geluid horen. De directeur stelt dat er "geen mondeling akkoord is met welke trainer dan ook" en benadrukt dat dit momenteel het enige is wat hij over de zoektocht kan mededelen.

Aanvankelijk was Cruijff niet van plan om publiekelijk op de geruchten in te gaan, maar de enorme ophef in Spanje dwong hem tot een reactie. Het nieuws over de vermeende overstap sloeg namelijk in als een bom bij Girona. De club vecht momenteel keihard voor lijfsbehoud in La Liga. De clubleiding van Girona liet al optekenen dat de onrust daardoor op dit moment uiterst ongelegen komt.

De aanstelling van een nieuwe eindverantwoordelijke moet een einde maken aan een onrustige periode in de Johan Cruijff ArenA. De recordkampioen versleet sinds afgelopen zomer namelijk al drie trainers. Komende zondag speelt de club een duel tegen Heerenveen, waarin Ajax de derde plaats in de Eredivisie en plaatsing voor de voorrondes van de Champions League veilig hoopt te stellen. Ondertussen zet Cruijff zijn zoektocht naar een trainer achter de schermen voort, waarbij hij volgens ingewijden een opvallend solistische koers zou varen en de scouting passeert.