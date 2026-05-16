Ajax-nieuws slaat in als een bom bij Girona

Girona is allesbehalve blij met het uitgelekte nieuws over een mondeling akkoord tussen haar hoofdtrainer Míchel en Ajax. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo is de club in shock, niet zozeer door de overstap zelf, maar vooral vanwege de belabberde timing van de onthulling.

De trainer loopt na dit seizoen uit zijn contract. Míchel heeft eerder aangegeven dat hij geen uitspraken over zijn toekomst wil doen totdat de ploeg definitief gehandhaafd is in La Liga. Mede door die belofte kwam het bericht over de naderende overstap naar Amsterdam extra hard binnen bij de directie en de achterban. Op het moment dat het nieuws uitlekte, had de Catalaanse club slechts één punt voorsprong op de degradatieplaatsen. Hierdoor heerst er veel verwarring in aanloop naar de laatste twee competitieduels van het seizoen, waaronder een uitwedstrijd tegen Atlético Madrid.

Artikel gaat verder onder video

Die laatste twee duels zijn dus van cruciaal belang. Hieruit moet blijken of de zusterclub van Manchester-city op het hoogste niveau actief blijft, of dat ze afzakken naar het tweede niveau. Hierdoor lijkt het van groot belang dat de storm rondom het nieuws en de club snel gaat liggen, zodat de focus volledig op de wedstrijden zelf komt te liggen.

Technisch directeur Jordi Cruijff is zeer gecharmeerd van Míchel en ziet in hem de ideale kandidaat om het trainerschap over te nemen. Met het bereikte akkoord lijkt Ajax bovendien een belangrijke slag te hebben geslagen op de trainersmarkt, aangezien de Spanjaard ook in beeld was bij Bundesliga-club Bayer Leverkusen. Een definitieve handtekening wordt pas verwacht nadat het Spaanse voetbalseizoen volledig is afgerond.