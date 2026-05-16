Wouter Goes: 'Ik werd helemaal gek in mijn hoofd, volkomen zwart voor mijn ogen'

16 mei 2026, 12:12
Wouter Goes van AZ
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Wouter Goes heeft veel geleerd van zijn eigen gedrag in de bekerfinale van 2025. De verdediger van AZ was voor even de meest besproken speler van Nederland: hij ontving bakken met kritiek om zijn gedrag binnen de lijnen tegen Go Ahead Eagles. Hoewel dat niet de laatste keer zou zijn, heeft Goes zijn emoties inmiddels beter in bedwang.

In een interview met De Telegraaf blikt Goes terug op de bekerfinale, waarin Go Ahead via penalty’s te sterk bleek. “Ik werd helemaal gek in mijn hoofd. Het werd volkomen zwart voor mijn ogen en ik dacht alleen nog maar aan gáán.” Die wedstrijd ‘heeft zijn ogen geopend’. “Ik realiseerde me in de weken die volgden dat ik aan mezelf moest werken om een betere en evenwichtigere voetballer te worden. Als ik dat niet had gedaan, dan was ik misschien altijd blijven staan waar ik toen stond.”

Op advies van zijn broer begon Goes met mediteren. “Mijn broer was zelf eerder in retraite geweest en dat mediteren was hem goed bevallen. Hij zei: 'Probeer het ook eens.’ Uit nieuwsgierigheid ben ik er toen mee begonnen. Het heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Ik merkte dat ik mij na zo'n sessie heel fijn voelde. Mijn hoofd was helemaal leeg. Ik dacht: dít ga ik oppakken. Sindsdien doe ik het elke dag.”

Aan het begin van dit seizoen ging hij bovendien aan de slag met een mental coach, waardoor hij meer rust in zijn hoofd kreeg. Daar bleef het niet bij. “Ik heb sindsdien nóg een mental coach in de arm genomen. De twee 'coaches' helpen mij op verschillende manieren. Ik spar met hen, zij geven tips. En ook de club ondersteunt me hierin. Het helpt mij naast het mediteren heel erg.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Wouter Goes

Wouter Goes
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (10 jun. 2004)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
32
1
2024/2025
AZ
28
1
2024/2025
Jong AZ
0
0
2023/2024
AZ
15
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55
6
AZ
33
7
51
7
Utrecht
33
11
50
8
Heerenveen
33
4
50

