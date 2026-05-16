Ajax, Feyenoord en PSV volgen de ontwikkelingen van nadrukkelijk. De verdediger van sc Heerenveen heeft zich dit seizoen stormachtig ontwikkeld in Friesland en staat inmiddels ook op de radar van clubs uit Duitsland en Italië. Volgens de Leeuwarder Courant behoort de 23-jarige linkspoot tot de meest besproken namen richting de transferzomer.

De krant schrijft dat de 23-jarige centrumverdediger de afgelopen maanden uitvoerig is bekeken door 'de Nederlandse top vier', waarmee verwezen lijkt te worden naar Ajax, Feyenoord, PSV en FC Twente. Ook clubs uit Duitsland en Italië volgen zijn ontwikkeling nauwlettend.

De interesse is opvallend te noemen, aangezien Willemsen pas afgelopen zomer transfervrij werd overgenomen van De Graafschap. In Heerenveen ontwikkelde Willemsen zich razendsnel tot vaste waarde in het hart van de defensie. Intern wordt hij inmiddels zelfs gezien als een van de leiders binnen de selectie. Zijn contract in het Abe Lenstra Stadion loopt nog drie jaar door.

Heerenveen ziet transferwaarde selectie stijgen

De sterke ontwikkeling van Willemsen staat niet op zichzelf. Heerenveen beleeft een seizoen boven verwachting en doorbrak voor het eerst sinds 2015 weer de grens van vijftig punten in de Eredivisie. Via de play-offs lonkt bovendien Europees voetbal.

Die sportieve progressie heeft direct effect op de transfermarkt. Volgens de Leeuwarder Courant vertegenwoordigt de selectie inmiddels aanzienlijk meer waarde dan een jaar geleden en dat zorgt voor groeiende belangstelling vanuit binnen- en buitenland.

Heerenveen lijkt daarbij in een gunstige positie te zitten. Veel spelers liggen nog meerdere jaren vast, waardoor de Friezen stevig kunnen onderhandelen. Dat geldt ook voor Willemsen, die nog tot medio 2029 onder contract staat.

Meer sterkhouders in trek

Niet alleen Willemsen staat in de belangstelling. Heerenveen houdt serieus rekening met een vertrek van Vasilios Zagaritis, voor wie Panathinaikos afgelopen winter al concrete interesse toonde. Ook Marcus Linday geldt als gewilde speler op de transfermarkt, terwijl Jacob Trenskow volgens de clubleiding het meeste transferkapitaal vertegenwoordigt.

Daarnaast hebben meerdere routiniers hun vertrekwens kenbaar gemaakt. Oliver Braude voelt zich klaar voor een volgende stap, terwijl ook Sam Kersten en Luuk Brouwers hopen op een buitenlands avontuur. Heerenveen wil meewerken aan transfers, maar alleen wanneer daar een passende transfersom tegenover staat.