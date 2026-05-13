Ferry de Haan in beeld bij Feyenoord: 'Hij twijfelt om één reden'

Feyenoord houdt Ferry de Haan nadrukkelijk in beeld als mogelijk alternatief voor Robert Eenhoorn in de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur. Hoewel de Rotterdamse club dicht bij een akkoord met Eenhoorn zou zijn, zijn de beleidsbepalers in De Kuip achter de schermen al voorbereid op een scenario waarin die deal alsnog afketst.

Volgens informatie van 1908.nl heeft Feyenoord eerder al oriënterende gesprekken gevoerd met De Haan, die momenteel als algemeen directeur actief is bij sc Heerenveen. De voormalig verdediger staat intern hoog aangeschreven, maar zou zich vooralsnog terughoudend hebben opgesteld over een overstap naar Rotterdam.

Ferry de Haan twijfelt over stap naar Feyenoord

Die twijfel heeft alles te maken met de manier waarop De Haan zijn huidige werkomgeving ervaart. In Friesland voelt de bestuurder zich naar verluidt prettig binnen de compacte organisatiestructuur van Heerenveen, waar de lijnen kort zijn en besluitvorming overzichtelijk blijft.

Bij Feyenoord lopen de hazen anders. Binnen de Rotterdamse club spelen meerdere partijen een rol in het bestuurlijke landschap, met uiteenlopende belangen vanuit directie, Raad van Commissarissen, Stadion Feijenoord en andere betrokken groeperingen. Die complexe structuur zou De Haan voorzichtiger maken in zijn afweging.

Toch blijft zijn naam nadrukkelijk circuleren binnen de clubleiding van Feyenoord. De focus ligt voorlopig nog altijd op Eenhoorn als beoogde opvolger van Dennis te Kloese, maar De Haan geldt intern als een serieus alternatief mocht de huidige onderhandelingen geen definitieve doorbraak opleveren.

De Haan bouwde rustig aan zijn bestuurdersprofiel

De 53-jarige bestuurder werkte de afgelopen jaren gestaag aan zijn reputatie binnen het Nederlandse profvoetbal. Na het beëindigen van zijn actieve loopbaan begon De Haan aan een bestuurlijke carrière bij Excelsior Rotterdam, waar hij vanuit verschillende operationele functies uiteindelijk doorgroeide tot algemeen directeur.

Onder zijn leiding ontwikkelde Excelsior zich tot een stabiele organisatie met een duidelijke identiteit. Die rol vervulde hij bijna tien jaar, voordat hij in 2021 de overstap maakte naar sc Heerenveen als technisch manager. Een jaar later schoof hij daar door naar de positie van algemeen directeur. Als voetballer speelde De Haan tussen 1998 en 2002 bij Feyenoord en maakte hij deel uit van de selectie die de UEFA Cup won.