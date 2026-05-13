Ajax grijpt hard in: zo moet een nieuwe horrorzomer voorkomen worden

Ajax wil definitief afrekenen met de bestuurlijke chaos van de afgelopen jaren en bouwt daarom rondom Jordi Cruijff aan een compleet nieuwe technische structuur. De club kiest voor een model waarin meerdere mensen betrokken zijn bij belangrijke beslissingen, juist om een herhaling van het veelbesproken Sven Mislintat-tijdperk te voorkomen. Dat schrijft journalist Mike Verweij van De Telegraaf woensdag.

Binnen de club leeft sterk het gevoel dat Ajax zichzelf destijds ernstig in de problemen heeft gebracht door te weinig controlemechanismen in te bouwen. Mislintat kreeg door gebrekkig toezicht vrijwel vrij spel op de transfermarkt en legde met omstreden aankopen een zware financiële last op de club. Die spelers tekenden gezamenlijk voor liefst 59 contractjaren, terwijl een groot deel sportief niet bracht wat ervan werd verwacht.

De nieuwe koers moet Ajax weer terugbrengen naar een werkwijze die succes opleverde in de periode onder Marc Overmars en Erik ten Hag. Cruijff houdt zich momenteel nadrukkelijk op de achtergrond tijdens de zoektocht naar een nieuwe trainer en versterkingen, maar achter de schermen wordt gewerkt aan een compact en daadkrachtig technisch blok.

Ajax kiest opnieuw voor model uit succesvolle periode

De bedoeling is dat Cruijff straks nauw gaat samenwerken met een trainer die volledig aansluit bij zijn voetbalvisie. Daarbij wordt Michel, momenteel actief bij Girona, nadrukkelijk genoemd als belangrijke kandidaat. Ajax wil opnieuw toewerken naar een situatie waarin technisch directeur en trainer elkaar versterken, vergelijkbaar met de succesvolle tandem van Overmars en Ten Hag.

Ook binnen de scouting en technische staf kiest Ajax voor vertrouwde lijnen. Cruijffs vertrouweling Joël Lara krijgt een rol die vergelijkbaar is met die van voormalig hoofdscout Henk Veldmate in het verleden. Daarnaast onderhoudt Cruijff nauwe banden met Siem de Jong en Daniël de Ridder, die door Ajax intern naar voren zijn geschoven. De berichtgeving volgt nadat in de Pantelic Podcast nog werd beweerd dat Cruijff de scoutingsadeling zou negeren.

Streng toezicht moet Ajax beschermen

De club wil voorkomen dat één persoon opnieuw te veel macht krijgt binnen het technische beleid. Vrijwel iedere beslissing op transfergebied zal daarom langs meerdere schakels gaan.

Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor technisch commissaris Edo Ophof. Hij onderhoudt rechtstreeks contact met Cruijff en houdt namens de raad van commissarissen toezicht op het technische beleid. Daardoor worden transfers voortaan langs vijf of zes verschillende mensen gelegd voordat definitieve goedkeuring volgt.

Tegelijkertijd verschuift de focus van directeur voetbal Marijn Beuker steeds meer richting de jeugdopleiding sinds de komst van Cruijff. Daarmee probeert Ajax niet alleen organisatorisch rust terug te brengen, maar ook opnieuw dichter bij de traditionele clubfilosofie te komen.