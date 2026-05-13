Live voetbal

Bizar: 'Cruijff laat scoutingsafdeling Ajax volledig links liggen'

13 mei 2026, 15:05   Bijgewerkt: 15:33
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA
Foto: © Imago / Realtimes
1 reactie
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Vreemd nieuws vanuit de Pantelic Podcast: Jordi Cruijff negeert het scoutingsapparaat van Ajax volledig. Dat meldt Bart Sanders althans. Daarmee werkt Cruijff op dat gebied op een vrij onorthodoxe en dictatoriale wijze.

Cruijff werkt nauw samen met Joël Lara, de Lead Scout, maar ziet eigenlijk geen heil in de overige scoutinformatie van de Amsterdammers. "Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", deelt Sanders in de Pantelic Podcast. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken. En er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff."

Artikel gaat verder onder video

De nieuwe technisch directeur bepaalt in 'kleine kring' wie er interessant kan zijn voor een transfer naar Ajax. Sanders weet dat Lara enkel met een paar Spaanse zaakwaarnemers praat. "Dat wordt geheim gehouden voor iedereen", stelt de Ajax-volger. En omdat de scouts van de Amsterdammers eigenlijk niet worden ingezet, is er een onprettige situatie ontstaan. "Er zitten nu gewoon een paar gasten de hele dag zichzelf bezig te houden."

Volgens Sanders heeft Cruijff zichzelf niet eens voorgesteld aan de scouts. "Geen handjes geschud, geen kennismakingen, geen meetings ingepland." De podcastmaker maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van de club. "Ik vind het belangrijk dat er ook een langetermijnvisie is binnen de club en een rode draad. Ik verwacht dat er scouts zullen zijn die denken: het is goed, ik ga verder kijken. En dat is niet best."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Youri Regeer Ajax FC Utrecht

Rampzalige dag voor Ajax: Amsterdammers zakken naar plek vijf

  • zo 10 mei, 18:43
  • 10 mei 18:43
  • 13
Oscar Garcia

Óscar García gooit spelers Ajax plots voor de bus: 'België is niet verbaasd'

  • Gisteren, 12:10
  • Gisteren, 12:10
  • 7
Girona-trainer Michel

Míchel op pole position bij Ajax: Arne Slot wijst Amsterdammers resoluut af

  • vr 8 mei, 08:39
  • 8 mei 08:39
  • 16
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.130 Reacties
1.324 Dagen lid
5.715 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zou maar scout bij Ajax zijn, je krijgt dan al vele jaren betaald zonder dat er iemand naar je werk kijkt en er iets mee doet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.130 Reacties
1.324 Dagen lid
5.715 Likes
Allback
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je zou maar scout bij Ajax zijn, je krijgt dan al vele jaren betaald zonder dat er iemand naar je werk kijkt en er iets mee doet.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws