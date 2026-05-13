Bizar: 'Cruijff laat scoutingsafdeling Ajax volledig links liggen'

Vreemd nieuws vanuit de Pantelic Podcast: Jordi Cruijff negeert het scoutingsapparaat van Ajax volledig. Dat meldt Bart Sanders althans. Daarmee werkt Cruijff op dat gebied op een vrij onorthodoxe en dictatoriale wijze.

Cruijff werkt nauw samen met Joël Lara, de Lead Scout, maar ziet eigenlijk geen heil in de overige scoutinformatie van de Amsterdammers. "Jordi en Lara hebben geen toegang tot de Ajax-software van de scouting", deelt Sanders in de Pantelic Podcast. "Hier is veel werk ingestoken door de scouts van Ajax, maar er wordt niet eens naar gekeken. En er gaan al wat langer zorgen rond over de eenmansacties van Cruijff."

De nieuwe technisch directeur bepaalt in 'kleine kring' wie er interessant kan zijn voor een transfer naar Ajax. Sanders weet dat Lara enkel met een paar Spaanse zaakwaarnemers praat. "Dat wordt geheim gehouden voor iedereen", stelt de Ajax-volger. En omdat de scouts van de Amsterdammers eigenlijk niet worden ingezet, is er een onprettige situatie ontstaan. "Er zitten nu gewoon een paar gasten de hele dag zichzelf bezig te houden."

Volgens Sanders heeft Cruijff zichzelf niet eens voorgesteld aan de scouts. "Geen handjes geschud, geen kennismakingen, geen meetings ingepland." De podcastmaker maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van de club. "Ik vind het belangrijk dat er ook een langetermijnvisie is binnen de club en een rode draad. Ik verwacht dat er scouts zullen zijn die denken: het is goed, ik ga verder kijken. En dat is niet best."