Eredivisie maakt nominaties Speler van het Jaar bekend

Het Eredivisieseizoen 2025/26 ligt na komend weekend volledig in een plooi: dan zitten alle 34 speelrondes erop. Er moet ook een Speler van het Jaar worden gekozen, waar de Eredivisie nu de vijf genomineerden voor heeft aangewezen.

Landskampioen PSV levert met Ismael Saibari en Joey Veerman twee mogelijke prijswinnaars. Beide nominaties zijn eigenlijk allesbehalve verrassend. Saibari scoorde dit seizoen vijftien keer en gaf acht assists, terwijl Veerman al controlerende middenvelder acht keer het net vond en veertien keer een medespeler bediende.

Artikel gaat verder onder video

Buitenspelers Mika Godts en Jacob Trenskow dingen ook mee naar de prijs. De Belg van Ajax raakte vooral na de jaarwisseling op stoom en staat ondertussen op zeventien doelpunten en twaalf assists. Trenskow kende op zijn beurt een voortreffelijk seizoen bij sc Heerenveen, waar hij twaalf keer scoorde en vijf assists verzorgde.

Als laatste krijgt ook verrassing NEC nog een nominatie. Tjaronn Chery scoorde dit seizoen tienmaal en gaf nog zes assists. Als de Nijmegenaren uiteindelijk op de derde plek eindigen, heeft de routinier een grote rol gespeeld op weg naar mogelijk Champions League-voetbal. Maandag 25 mei wordt om 20.30 uur op ESPN de winnaar bekendgemaakt.

5️⃣ genomineerden. Wie wordt 𝐕𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐋𝐨𝐭𝐞𝐫𝐢𝐣 𝐄𝐫𝐞𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐒𝐩𝐞𝐥𝐞𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐉𝐚𝐚𝐫? 🤩🏆



⭐ Tjaronn Chery

⭐ Mika Godts

⭐ Ismael Saibari

⭐ Jacob Trenskow

⭐ Joey Veerman#EredivisieAwards



🔗 https://t.co/GMTbpAaLtT pic.twitter.com/y1t4GseHeS — ESPN NL (@ESPNnl) May 13, 2026