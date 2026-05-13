Eredivisie maakt nominaties Speler van het Jaar bekend

13 mei 2026, 13:33
Ismael Saibari Paul Wanner PSV Feyenoord
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Het Eredivisieseizoen 2025/26 ligt na komend weekend volledig in een plooi: dan zitten alle 34 speelrondes erop. Er moet ook een Speler van het Jaar worden gekozen, waar de Eredivisie nu de vijf genomineerden voor heeft aangewezen.

Landskampioen PSV levert met Ismael Saibari en Joey Veerman twee mogelijke prijswinnaars. Beide nominaties zijn eigenlijk allesbehalve verrassend. Saibari scoorde dit seizoen vijftien keer en gaf acht assists, terwijl Veerman al controlerende middenvelder acht keer het net vond en veertien keer een medespeler bediende.

Buitenspelers Mika Godts en Jacob Trenskow dingen ook mee naar de prijs. De Belg van Ajax raakte vooral na de jaarwisseling op stoom en staat ondertussen op zeventien doelpunten en twaalf assists. Trenskow kende op zijn beurt een voortreffelijk seizoen bij sc Heerenveen, waar hij twaalf keer scoorde en vijf assists verzorgde.

Als laatste krijgt ook verrassing NEC nog een nominatie. Tjaronn Chery scoorde dit seizoen tienmaal en gaf nog zes assists. Als de Nijmegenaren uiteindelijk op de derde plek eindigen, heeft de routinier een grote rol gespeeld op weg naar mogelijk Champions League-voetbal. Maandag 25 mei wordt om 20.30 uur op ESPN de winnaar bekendgemaakt.

Allback
Erkende gebruiker! Meer info
1.130 Reacties
1.324 Dagen lid
5.715 Likes
Allback
Beste speler was wederom Ivan Perišić

Klantenservice
Van dit rijtje zou wat mij betreft Saibari er met de prijs vandoor mogen gaan.

Beste speler was wederom Ivan Perišić

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

