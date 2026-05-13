Van Persie trekt macht bij Feyenoord naar zich toe met vreemde uitspraken

Robin van Persie moet eigenlijk nog horen of hij volgend seizoen ook trainer is van Feyenoord, maar denkt zelf verantwoordelijk te zijn voor de selectie van volgend seizoen. Dat komt mede door de afwezigheid van een technisch en algemeen directeur, maar blijft een vreemde gedachte.
Voor grote delen van dit seizoen lag Van Persie onder vuur in De Kuip. Na een prima start vielen het spel en de resultaten ver terug. Toch stelde Feyenoord afgelopen weekend de tweede plek en Champions League-voetbal zeker. De focus kan op volgend seizoen, en dus ook op de aanstelling van een algemeen en technisch directeur. Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux zijn daar nu de grootste kanshebbers voor die functies.
Nu zij nog niet zijn aangesteld, is Van Persie mogelijk de machtigste man binnen de club. En dat wilde hij laten merken. "Ik ga over mijn staf en over de spelers’’, zegt Van Persie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik bepaal de werkwijze en de speelwijze. Het is wachten op een technisch directeur en algemeen directeur, dat klopt. Maar in deze processen speelt een ieder straks zijn eigen rol. Ik doe dit vanuit mijn rol als trainer." Zo spreekt de coach de verwachting uit dat hij alle selectiegerelateerde zaken mag bepalen.
Vervolgens gaat hij over op een nog meer gedecideerde toon. "Ik beslis uiteindelijk over de selectie, wie er weg mag en wie kan blijven. Daar ga ík over. Ik kan me toch juist nu focussen op wat ik vind van potentiële versterkingen die voor ons kunnen gaan spelen?" De coach denkt als geen ander te weten wat Feyenoord deze zomer nodig heeft. "Juist nu heb ik de tijd om te kijken hoe spelers het hebben gedaan en kan ik ze op basis van het hele seizoen beoordelen. Dat is volgens mij logisch.’’ Het is echter maar de vraag of Eenhoorn en Rigaux, mochten zij bij Feyenoord aan de slag gaan, er hetzelfde instaan als Van Persie.
Het is wel dat van Persie door moet gaan wat ergens te begrijpen valt maar hier geeft Feyenoord aan een toonbeeld van onkunde te zijn. Een zo'n grote club die stuurloos is. Het is een schande eerste orde en dat is mede te danken aan de RvC en zeker aan van Bodegom. Ook alle andere vele bestuurlijke groeperingen binnen Feyenoord die iets te zeggen hebben houden hun mond, bang dat ze zijn dat er straks geen clubjes bestuurders meer zijn, wat overigens tijd wordt. Het Feyenoord moet eens een zien te worden met een daadkrachtig bestuur waar Eenhoorn voor kan zorgdragen dus stel die man vandaag nog aan. Tevens meteen ook een TD zodat die aan de gang kunnen en van Persie een beetje laten dimmen met zijn nogal voorbaardige grote uitspraken van ik beslis.
Dat komt wel meer voor wanneer in een organisatie een machtsvacuüm aanwezig is, dat bepaalde personen in dit geval een van Persie alles naar zich toe trekt. De situatie gaat wel veranderen wanneer dat vacuüm zich heeft hersteld.
In feite gaat van Persie nu op een stoel zitten waar hij niet thuis hoort. Als hij het allemaal zo goed weet waarom heeft het team dan onder zijn leiding zo'n slecht seizoen gedraaid. Hij weet wat Feyenoord nodig heeft: volgens mij is dat juist een andere trainer want tot nu toe heeft hij weinig klaar gespeeld.
