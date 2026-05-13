Van Persie trekt macht bij Feyenoord naar zich toe met vreemde uitspraken

Robin van Persie moet eigenlijk nog horen of hij volgend seizoen ook trainer is van Feyenoord, maar denkt zelf verantwoordelijk te zijn voor de selectie van volgend seizoen. Dat komt mede door de afwezigheid van een technisch en algemeen directeur, maar blijft een vreemde gedachte.

Voor grote delen van dit seizoen lag Van Persie onder vuur in De Kuip. Na een prima start vielen het spel en de resultaten ver terug. Toch stelde Feyenoord afgelopen weekend de tweede plek en Champions League-voetbal zeker. De focus kan op volgend seizoen, en dus ook op de aanstelling van een algemeen en technisch directeur. Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux zijn daar nu de grootste kanshebbers voor die functies.

Nu zij nog niet zijn aangesteld, is Van Persie mogelijk de machtigste man binnen de club. En dat wilde hij laten merken. "Ik ga over mijn staf en over de spelers’’, zegt Van Persie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik bepaal de werkwijze en de speelwijze. Het is wachten op een technisch directeur en algemeen directeur, dat klopt. Maar in deze processen speelt een ieder straks zijn eigen rol. Ik doe dit vanuit mijn rol als trainer." Zo spreekt de coach de verwachting uit dat hij alle selectiegerelateerde zaken mag bepalen.

Vervolgens gaat hij over op een nog meer gedecideerde toon. "Ik beslis uiteindelijk over de selectie, wie er weg mag en wie kan blijven. Daar ga ík over. Ik kan me toch juist nu focussen op wat ik vind van potentiële versterkingen die voor ons kunnen gaan spelen?" De coach denkt als geen ander te weten wat Feyenoord deze zomer nodig heeft. "Juist nu heb ik de tijd om te kijken hoe spelers het hebben gedaan en kan ik ze op basis van het hele seizoen beoordelen. Dat is volgens mij logisch.’’ Het is echter maar de vraag of Eenhoorn en Rigaux, mochten zij bij Feyenoord aan de slag gaan, er hetzelfde instaan als Van Persie.