Van Persie trekt macht bij Feyenoord naar zich toe met vreemde uitspraken

13 mei 2026, 10:48
Robin van Persie
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Robin van Persie moet eigenlijk nog horen of hij volgend seizoen ook trainer is van Feyenoord, maar denkt zelf verantwoordelijk te zijn voor de selectie van volgend seizoen. Dat komt mede door de afwezigheid van een technisch en algemeen directeur, maar blijft een vreemde gedachte.

Voor grote delen van dit seizoen lag Van Persie onder vuur in De Kuip. Na een prima start vielen het spel en de resultaten ver terug. Toch stelde Feyenoord afgelopen weekend de tweede plek en Champions League-voetbal zeker. De focus kan op volgend seizoen, en dus ook op de aanstelling van een algemeen en technisch directeur. Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux zijn daar nu de grootste kanshebbers voor die functies.

Nu zij nog niet zijn aangesteld, is Van Persie mogelijk de machtigste man binnen de club. En dat wilde hij laten merken. "Ik ga over mijn staf en over de spelers’’, zegt Van Persie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Ik bepaal de werkwijze en de speelwijze. Het is wachten op een technisch directeur en algemeen directeur, dat klopt. Maar in deze processen speelt een ieder straks zijn eigen rol. Ik doe dit vanuit mijn rol als trainer." Zo spreekt de coach de verwachting uit dat hij alle selectiegerelateerde zaken mag bepalen.

Vervolgens gaat hij over op een nog meer gedecideerde toon. "Ik beslis uiteindelijk over de selectie, wie er weg mag en wie kan blijven. Daar ga ík over. Ik kan me toch juist nu focussen op wat ik vind van potentiële versterkingen die voor ons kunnen gaan spelen?" De coach denkt als geen ander te weten wat Feyenoord deze zomer nodig heeft. "Juist nu heb ik de tijd om te kijken hoe spelers het hebben gedaan en kan ik ze op basis van het hele seizoen beoordelen. Dat is volgens mij logisch.’’ Het is echter maar de vraag of Eenhoorn en Rigaux, mochten zij bij Feyenoord aan de slag gaan, er hetzelfde instaan als Van Persie.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

boyke
1.252 Reacties
1.130 Dagen lid
6.139 Likes
boyke
avatar

Het is wel dat van Persie door moet gaan wat ergens te begrijpen valt maar hier geeft Feyenoord aan een toonbeeld van onkunde te zijn. Een zo'n grote club die stuurloos is. Het is een schande eerste orde en dat is mede te danken aan de RvC en zeker aan van Bodegom. Ook alle andere vele bestuurlijke groeperingen binnen Feyenoord die iets te zeggen hebben houden hun mond, bang dat ze zijn dat er straks geen clubjes bestuurders meer zijn, wat overigens tijd wordt. Het Feyenoord moet eens een zien te worden met een daadkrachtig bestuur waar Eenhoorn voor kan zorgdragen dus stel die man vandaag nog aan. Tevens meteen ook een TD zodat die aan de gang kunnen en van Persie een beetje laten dimmen met zijn nogal voorbaardige grote uitspraken van ik beslis.

Joop van der Vliet
1 Reactie
758 Dagen lid
0 Likes
Joop van der Vliet
avatar

Zo is het !

Kicker
243 Reacties
668 Dagen lid
531 Likes
Kicker
avatar

Dat komt wel meer voor wanneer in een organisatie een machtsvacuüm aanwezig is, dat bepaalde personen in dit geval een van Persie alles naar zich toe trekt. De situatie gaat wel veranderen wanneer dat vacuüm zich heeft hersteld.

Voetbalfanaat
592 Reacties
1.264 Dagen lid
3.018 Likes
Voetbalfanaat
avatar

In feite gaat van Persie nu op een stoel zitten waar hij niet thuis hoort. Als hij het allemaal zo goed weet waarom heeft het team dan onder zijn leiding zo'n slecht seizoen gedraaid. Hij weet wat Feyenoord nodig heeft: volgens mij is dat juist een andere trainer want tot nu toe heeft hij weinig klaar gespeeld.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

