The Athletic komt speciaal voor Sterling naar Nederland: 'Heeft je baas een hekel aan je?'

The Athletic heeft een lang achtergrondverhaal geschreven over de lijdensweg van bij Feyenoord. Waar men in Engeland verwachtte dat de buitenspeler wel zou slagen in Rotterdam, is niks minder waar.

Als de Britse journalist Daniel Taylor aan Jan Everse vertelt dat hij Sterling komt analyseren, weet de voormalig voetballer en trainer niet wat hij hoort. "Je komt naar Nederland om Raheem Sterling te bekijken? Heeft je baas een hekel aan je?

Everse weet dat het Feyenoord-avontuur van Sterling uitgelopen is op een fiasco. "Het is voorbij. Kijk maar naar de reacties online: fans maken hem af en schrijven: 'De grootste mislukking in onze geschiedenis'. Hij is niet fit, hij is niet explosief. Hij valt over zijn eigen benen, is bang om fouten te maken. Hij komt geen verdediger meer voorbij."

The Athletic-journalist Taylor gelooft daar in eerste instantie niks van. "Carrière voorbij? Hij is toch pas 31?" Toch besloot de Brit de trip te maken en Sterling met zijn eigen ogen te aanschouwen. Taylor kwam van een koude kermis thuis: de buitenspeler speelde geen minuut tegen AZ (1-1). "Hoe raar het ook klinkt, vraag ik me af of Van Persie Sterling spaarde door hem geen minuten te geven."

Taylor weet ook dat er vroeger veel mensen in Engeland dachten dat Sterling wel eens een Ballon d'Or zou kunnen winnen, wanneer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi een stap achteruit zouden doen. Wat bleek uiteindelijk: toen de twee legendes naar verre oorden vertrokken en de Europese spotlights achter zich lieten, was de carrière van Sterling op het hoogste niveau ook al voorbij. Hoogste notering in de Ballon d'Or-ranking: twaalfde in 2019.

Van Persie sprak na afloop met Taylor over Sterling. "Vanaf dag één heeft hij heel hard gewerkt. Qua fitheid werd hij steeds beter, maar wij moesten ook elke wedstrijd winnen om Champions League-voetbal veilig te stellen." Uiteindelijk verloor de trainer het vertrouwen in de buitenspeler. Jordan Bos en Tobias van den Elshout kregen meermaals kansen op de linksbuitenpositie, waar ze normaal gesproken niet spelen. Vooral toen laatstgenoemde de voorkeur kreeg, wist Everse genoeg. "Hoe kan een jonge speler, die nog geen wedstrijden had gespeeld voor het eerste elftal, op een andere positie de voorkeur krijgen boven Sterling. Toen was het einde verhaal. Zo 'vermoord' je Sterling, hij zag er ellendig uit." Wat Taylor niet kon beamen afgelopen zondag. "Sterling gaf zijn shirt aan een jonge supporter, gaf knuffels aan zijn medespelers en werd ook nog even toegezongen." Het leek op een afscheid.