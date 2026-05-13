PSV kan de komende weken en maanden twee belangrijke backs verliezen: Anass Salah-Eddine en . Dat eerstgenoemde vertrekt mag niet als verrassing komen, maar als de Amerikaan zijn koffers pakt, wil PSV een grote slag slaan.

Salah-Eddine staat eigenlijk onder contract bij AS Roma, maar dat huwelijk loopt nog niet echt soepeltjes. Dit seizoen werd de Marokkaan tijdelijk gestald in Eindhoven, waar hij ook redelijk wat minuten maakte. Toch lijkt het erop dat Salah-Eddine niet bij PSV wil blijven. Onderhandelingen lopen al een tijdje op niks uit en Earnest Stewart zal binnenkort de hoop opgeven.

Ook Dest lijkt een stap te willen maken. De aanvallende vleugelverdediger speelde al bij FC Barcelona en AC Milan en tekent deze zomer mogelijk weer een contract bij een club uit de topvijfcompetities. Volgens het Eindhovens Dagblad vindt PSV dat daar een bedrag van twintig tot vijfentwintig miljoen aan verbonden zou moeten zijn.

De landskampioen van Nederlands heeft grootse plannen bij een vertrek van Dest. "Zodra hij zou gaan, trekt PSV 'een kanon' voor de defensieve vleugels aan', schrijft Rik Elfrink. Enige indicaties over opvolgers worden niet gegeven. Voor veel spelers van de Eindhovenaren geldt overigens dat ze liever niet worden verkocht, maar er bij een aantrekkelijk over een vertrek gediscussieerd kan worden. Dat heeft bijvoorbeeld betrekking op Mauro Júnior, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski, Killiann Sildillia, Joey Veerman, Guus Til, Ismael Saibari, Ivan Perisic, Ricardo Pepi, Couhaib Driouech, Esmir Bajraktarevic en Dennis Man. Logischerwijs zal PSV de deur op een gegeven moment 'dichtgooien' wanneer er meerdere spelers zijn vertrokken.