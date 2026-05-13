WK-debutant Jordanië jaagt op stunt in loodzware groep J

Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan debutant Jordanië.

Op 5 juni 2025 barstte een volksfeest los in de Jordaanse hoofdstad Amman. Door een 0-3 uitzege op Oman plaatste Jordanië zich bij de elfde poging voor het eerst in de historie voor de eindronde van het WK. Het succes kwam niet volledig uit de lucht vallen: het land bereikte op zowel de laatste Azië Cup (2023) als de FIFA Arab Cup (2025) de finale, al bleken daarin respectievelijk Qatar en Marokko te sterk.

De Jordaanse voetbalbond, JFA, is opgericht in 1949. Sinds 1956 is de bond aangesloten bij de FIFA, in 1975 volgde aansluiting bij de Aziatische voetbalbond AFC. Pas voor het WK van 1986 in Argentinië deed Jordanië voor het eerst mee aan het kwalificatietoernooi. Het land strandde echter bij de eerste tien pogingen, maar bij de elfde keer was het dus wél raak.

Reeds eind 2023 begon het Aziatische kwalificatietoernooi voor Jordanië, dat zich uiteindelijk anderhalf jaar later in de derde groepsronde wist te plaatsen. Dat deed het land door in de poule op de tweede plaats te eindigen, achter groepswinnaar Zuid-Korea maar nog voor Irak. Deze zomer volgt dus het debuut op de mondiale eindronde.

Sellami loodst Jordanië naar historische kwalificatie

De man die Jordanië voor het eerst in de geschiedenis naar het WK wist te leiden, is de Marokkaan Jamal Sellami (55). Als middenvelder maakte hij deel uit van de WK-selectie van Marokko op het eindtoernooi van 1998 in Frankrijk, waar hij alleen in de laatste poulewedstrijd tegen Schotland (3-0 winst) enkele minuten in actie kwam. Voordat hij in juni 2024 werd aangesteld als bondscoach van Jordanië, werkte Sellami als trainer in zijn vaderland bij onder meer topclub Raja Casablanca en de Marokkaanse voetbalbond.

Programma WK 2026

Jordanië opent het WK met een wedstrijd tegen Oostenrijk. In de tweede speelronde wacht vervolgens een confrontatie met Algerije, waarna de poulefase wordt afgesloten tegen regerend wereldkampioen Argentinië.

Speelschema Jordanië (Groep J)

17 juni - 6.00 uur: Oostenrijk - Jordanië in Santa Clara

23 juni - 5.00 uur: Jordanië - Algerije in Santa Clara

28 juni - 4.00 uur: Jordanië - Argentinië in Arlington

Bekende namen bij Jordanië

Het leeuwendeel van de selectie van Sellami is actief in de eigen Jordaanse Pro League. Van de minderheid die buiten de landsgrenzen speelt, komt het grootste gedeelte uit in nabijgelegen landen als Irak en Qatar. De enige uitzondering is direct ook de grote ster van de ploeg: Mousa Tamari (27). De vleugelspeler belandde via Cyprus (APOEL Nicosia) en België (OH Leuven) in 2023 in de Franse Ligue 1. Na anderhalf jaar bij Montpellier verkaste Tamari in februari 2025 naar subtopper Stade Rennais, waar hij dit seizoen verzekerd is van een basisplaats.