Feyenoord geeft voorproefje van mogelijk nieuw derde tenue

Feyenoord heeft via de eigen sociale kanalen alvast een tipje van de sluier opgelicht over het nieuwe derde tenue. De Rotterdammers deelden een afbeelding waarop een donkerblauw shirt te zien is, waarmee het erop lijkt dat het om het derde shirt gaat voor komend seizoen.

Het is niet ongebruikelijk dat clubs richting het einde van het seizoen al met nieuwe tenues naar buiten treden, en deze soms zelfs al dragen in de slotfase van de competitie. De kans is dan ook aanwezig dat Feyenoord het nieuwe shirt zondag al aantrekt in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Het tenue ligt bovendien al snel in de winkels: woensdagochtend om 09.30 uur gaat het shirt officieel in de verkoop, zo meldt de club.

Artikel gaat verder onder video

Feyenoord verzekerde zich afgelopen weekend van de tweede plaats in de Eredivisie na het gelijkspel tegen AZ. Door gunstige resultaten op andere velden is daarmee ook directe plaatsing voor de competitiefase van de Champions League binnen. In Zwolle staat zondag nog één duel op het programma, al staat er sportief gezien niets meer op het spel.