Grote naam ontbreekt in WK-voorselectie Argentinië

12 mei 2026, 20:51
Grote naam ontbreekt in WK-voorselectie Argentinië
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Bondscoach Lionel Scaloni heeft zijn eerste lijst van 55 namen voor de WK-selectie van Argentinië doorgegeven. Op deze voorlopige lijst ontbreekt één zeer opvallende naam: die van veertigvoudig international Paulo Dybala. De keuzeheer maakte de maximale voorselectie gisteren officieel bekend.

De  aanvaller van AS Roma is er op het eindtoernooi definitief niet bij. Scaloni riep hem al sinds 2024 niet meer op voor de nationale ploeg. Dybala kampt met de naweeën van een zwaar seizoen en onderging in maart een knieoperatie vanwege een gescheurde meniscus. Hoewel hij afgelopen weekend nog in actie kwam in de Serie A, wordt zijn fysieke gesteldheid als onvoldoende beschouwd voor het wereldkampioenschap. Alles wijst er bovendien op dat de aanvaller komende zomer transfervrij de overstap maakt naar Boca Juniors in zijn thuisland.

Op de lijst van 55 namen staan maar liefst zestien aanvallers die nog kans maken op een definitief ticket. Daarbij zit onder meer de naam van Lionel Messi. Ook de vanwege racisme geschorste Gianluca Prestianni is opvallend genoeg opgenomen in de plannen van de bondscoach. Verder herbergt de selectie veel bekende namen uit de Premier League, zoals Enzo Fernández, Alexis Mac Allister en doelman Emiliano Martínez.

Voor de Nederlandse voetballiefhebber bevat de lijst eveneens een aantal bekende gezichten. Oud-Eredivisie-spelers Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli en Walter Benítez maken nog altijd kans op een plek in de eindronde. Scaloni heeft nog even de tijd om knopen door te hakken over zijn spelersgroep, want uiterlijk begin juni moet de keuze definitief worden.

  • 10 mei 08:25
Paulo Dybala

AS Roma
Team: Roma
Leeftijd: 32 jaar (15 nov. 1993)
Positie: AM (C), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
20
2
2024/2025
Roma
24
6
2023/2024
Roma
28
13
2022/2023
Roma
25
12

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
0
0
0
2
Algerije
0
0
0
3
Oostenrijk
0
0
0
4
Jordanië
0
0
0

