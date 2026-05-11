Fred Rutten neemt de kosten van het scoutingsrapport van Duitsland in aanloop naar het WK op zich, zo schrijft Hugo Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. Curaçao is op de mondiale eindronde ingedeeld in een groep met de viervoudig wereldkampioen. Momenteel is er echter een rel gaande bij het eiland, omdat een deel van de spelers Dick Advocaat terug zou willen als bondscoach.

De afgelopen weken werd er in het programma Vandaag Inside regelmatig geprobeerd om Advocaat terug te krijgen bij Curaçao. De Kleine Generaal stapte in februari op in verband met de gezondheid van zijn dochter, maar het schijnt inmiddels een stuk beter met haar te gaan. Rutten werd aangesteld als zijn opvolger, maar de spelersgroep en sponsoren zouden hem nu maar wat graag willen inruilen voor Advocaat.

Artikel gaat verder onder video

De 78-jarige trainer heeft nog niks gezegd over de situatie, tot onbegrip van Borst. “Ik ben erg op Dick gesteld geraakt. Maar ik snap hem nu even niet. Hij kan het leven van een zeer fijne collega veraangenamen, maar vooralsnog laat hij dat na”, doelt hij op Rutten, die door Advocaat zelf naar voren is geschoven als zijn opvolger. “Mooi, dachten we allemaal. Fred is een van de beste trainers die een voetbalteam zich kan wensen. Ik durf te stellen: niveautje Hiddink, Henk ten Cate. Tactisch sterk.”

Rutten is daarnaast een zeer vrijgevige man, zo weet Borst. “Hij betaalt voor de arme voetbalbond een scoutingsrapport over Duitsland gewoon uit eigen zak. Hij is geen flamboyante trainer trouwens. Hij is – in tegenstelling tot Dick – totaal niet mediageniek. Ernstig, geen soepele spreker, maar inhoud telt. Ik ken geen spelers die kwaadspreken over hem. Dat wil zeggen, tot nu”, doelt hij op de soap bij Curaçao. Borst benadrukt dat hij vindt dat Advocaat de roep om het vertrek van Rutten een halt moet toeroepen. “Het gaat hier om een collega. En niet de minste. Fred Rutten is bescheiden, collegiaal, integer. Hij is de veiligste haven waar een mens (in nood) kan aanmeren. Zo iemand verdient onvoorwaardelijke steun.”