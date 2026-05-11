Volgens Jeroen Stekelenburg is Michael Reiziger een optie voor de KNVB als Ronald Koeman na het komende WK zou vertrekken. Die stelling zorgt voor discussie bij Studio Voetbal.

Ronald Koeman heeft bij de KNVB een contract tot na het WK in de VS, Canada en Mexico. Vervolgens zouden beide partijen wel eens uit elkaar kunnen gaan, ook op basis van de resultaten op het eindtoernooi. "De naam van Reiziger wordt best vaak gefluisterd als opvolger", vertelt Jeroen Stekelenburg zondagavond bij Studio Voetbal.

Theo Janssen heeft daar wel zijn twijfels bij, aangezien hij 'nog niet heel veel gepresteerd heeft als trainer'. "Maar ze kennen hem natuurlijk door en door. Ze zien hem werken met spelers van Jong Oranje." Bij de Nederlandse voetbalbond heeft Reiziger nog een contract tot 2027.

Vergelijking met Van Basten

Sjoerd van Ramshorst benadrukt dan dat Reiziger nog nooit op het hoogste niveau heeft gewerkt. "Dat klopt wel", zegt Janssen. "Alleen Van Basten had volgens mij ook niet super veel ervaring toen hij bij het Nederlands elftal kwam. Dat ging best oké." Toch zou Janssen ook liever een andere coach willen voor Oranje, waarbij hij de namen van Erik ten Hag, Arne Slot en Peter Bosz noemt.

De analist denkt echter dat er momenteel weinig opties beschikbaar zijn voor een eventuele opvolging van Ronald Koeman na het WK. Peter Bosz tekende bij bij PSV, Arne Slot is dit seizoen ondanks mindere resultaten bij Liverpool niet ontslagen en Erik ten Hag wordt deze zomer technisch directeur bij FC Twente. "Dan ga je ook intern kijken", stelt Janssen. "Door de keuzes die er nu bij de KNVB zijn gemaakt (bv. om Bosz niet vroegtijdig te polsen, red.), word je gedwongen richting iemand als Reiziger."

Ervaringsvak?

Pierre van Hooijdonk zou het belachelijk vinden als Reiziger bondscoach wordt. "We hebben nu ook in de Eredivisie wat jonge trainers, die maken fouten. Elke oudere trainer hoor je roepen: 'Het is een ervaringsvak'. En dan zouden we bij het vlaggenschip van de KNVB een relatief onervaren bondscoach neerzetten?"