‘Dévy Rigaux wil dolgraag naar Feyenoord, deze week gesprek met Club Brugge’

11 mei 2026, 13:39
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dévy Rigaux lijkt de nieuwe technisch directeur van Feyenoord te gaan worden, zo melden bronnen aan 1908.nl. De 38-jarige Belg heeft besloten dat hij de overstap wil maken naar Rotterdam-Zuid en gaat Club Brugge daar deze week nog over informeren.

Te Kloese kondigde eind april aan dat hij per 1 juli vertrekt bij Feyenoord. De Rotterdammers zien daarmee niet alleen de algemeen directeur, maar ook de technisch directeur de club verlaten. Voor de eerste functie werd Robert Eenhoorn al snel genoemd als opvolger, terwijl afgelopen dinsdag naar buiten kwam dat Rigaux een van de kandidaten is om als technische man aan de slag te gaan.

Inmiddels heeft de bestuurder van Club Brugge een knoop doorgehakt over zijn toekomst: volgens 1908 wil Rigaux deze zomer dolgraag de overstap maken naar De Kuip. Daar gaat hij de Belgische koploper volgens de fanwebsite deze week nog van op de hoogte stellen in een gesprek. Daarmee lijkt er een einde te komen aan het jarenlange dienstverband van Rigaux in Brugge, waar hij in 2009 op 21-jarige leeftijd begon als jeugdtrainer.

Rigaux zal in De Kuip direct voor de nodige beslissingen staan. Zo heeft Feyenoord een flink aantal huurlingen dat terugkeert waar een keuze over moet worden gemaakt, terwijl ook de toekomst van trainer Robin van Persie allerminst onzeker is. De oefenmeester is er zelf van overtuigd dat hij aan zal blijven, aangezien hij nog een contract voor een seizoen heeft.

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
33
52
81
2
Feyenoord
33
24
62
3
Twente
33
23
58
4
NEC
33
23
56
5
Ajax
33
21
55

