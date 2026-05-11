Nicky van der Gijp verwacht dat Robin van Persie na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, zo maakt hij duidelijk in De Oranjezondag. De analist stelt dat het een ‘vreselijk jaar’ is geweest in De Kuip en hij vindt dat de Rotterdammers geluk hebben gehad dat de rest het nog slechter heeft gedaan.

Feyenoord speelde zondag zonder echt te overtuigen met 1-1 gelijk tegen AZ. Doordat NEC tegelijkertijd met 2-1 verloor bij FC Groningen, verzekerden de Rotterdammers zich van de tweede plaats en daarmee deelname aan de Champions League. “De tweede plaats is binnen; dat is wel een mooi slotstuk voor Van Persie”, begint Van der Gijp als de Eredivisie ter sprake komt.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee gaat hij direct tegen de trainer van Feyenoord in. Na afloop van de wedstrijd maakte Van Persie duidelijk niet van plan te zijn te vertrekken uit Rotterdam. “Ik heb nog een contract voor volgend seizoen. Dat betekent dat ik ook volgend jaar de trainer van Feyenoord ben”, gaf hij aan op de persconferentie. Hier gaat Van Persie echter niet zelf over, maar zijn functioneren zal beoordeeld moeten worden door de nieuwe algemeen directeur en technisch directeur.

“Het is, ondanks de tweede plek, een vreselijk jaar geweest”, gaat Van der Gijp verder. “Alle ruzies die hij heeft gehad: Hartman, Timber en eigenlijk heel veel spelers die ook in de vorige selectie zaten.” De analist had enkele weken terug weinig vertrouwen in een tweede plaats voor Feyenoord. “Als je zes weken geleden aan iedereen had gevraagd of Feyenoord tweede zou worden, had bijna iedereen gezegd: ‘Ik denk het niet’. Ze hebben het toch voor elkaar weten te krijgen.”

Hélène Hendriks geeft aan dat ‘superknap’ te vinden, maar daar is Van der Gijp het niet helemaal mee eens. “Ik weet het niet. De rest heeft het gewoon heel slecht gedaan. NEC verliest vandaag ook weer, Ajax verliest vandaag ook weer. De rest was gewoon zó slecht dat Feyenoord uiteindelijk toch de tweede plek heeft gehaald. Vandaag sloeg het ook echt helemaal nergens op in de eerste helft.”