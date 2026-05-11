Marijn Beuker trad samen met Alex Kroes de laatste jaren regelmatig op de voorgrond, maar na de komst van Jordi Cruijff bij Ajax heeft Beuker een stap teruggedaan. Jop van Kempen van Het Parool stelt zelfs dat de directeur voetbal op een dood spoor zit in de hoofdstad.

Beuker is sinds november 2023 actief bij Ajax en werkte voor een groot deel van die termijn nauw samen met Kroes. Laatstgenoemde vertrok echter in januari van dit jaar om plaats te maken voor Cruijff. En hoewel Beuker nog wel aan de Johan Cruijff University gestudeerd heeft, lijkt hij nu de dupe te worden van de komst van zoon Jordi.

Volgens de geruchten liggen de beide heren elkaar niet echt en is het vooral Cruijff die de scepter wil zwaaien in de ArenA. Daar zou Beuker wat moeite mee hebben. "Hij zit inmiddels op dood spoor en zou in gesprek zijn met Club Brugge", weet Van Kempen.

De technisch directeur van die Belgische club is dan weer Dévy Rigaux. En aangezien Feyenoord met laatstgenoemde in gesprek zou zijn, is het mogelijk dat de Rotterdammers het vertrek van Beuker naar België in gang zetten.