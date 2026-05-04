De zoektocht naar een nieuwe trainer bij Ajax wordt steeds serieuzer. Hoewel er veel namen rondzingen, lijkt er nu één topfavoriet te zijn. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf staat Miguel Ángel Sánchez Muñoz, beter bekend als Míchel (de huidige coach van Girona), bovenaan het lijstje om het stokje over te nemen van Óscar García.
In de podcast Kick-off van de Telegraaf vertelt Verweij dat de hiërarchie in Amsterdam duidelijk is. "Míchel is de beoogde opvolger", stelt de Ajax-watcher. Toch is er van een definitief akkoord nog geen sprake, aangezien Ajax zich netjes opstelt richting de huidige werkgever van de Spanjaard.
Ajax lijkt voorzichtig te spelen in de onderhandelingen met de Spanjaard. Girona is bezig aan een moeizaam seizoen in La Liga en de clubleiding in Amsterdam wil de boel niet onnodig verstoren. "Bij Ajax vinden ze wel dat ze moeten wachten tot Girona veilig is om écht goed met hem in gesprek te kunnen gaan", legt Verweij uit. "Maar normaal gesproken ligt hij nu op pole position. Dat biedt geen garantie, maar ik denk dat ze daar in eerste instantie wel op inzetten."
In de zoektocht is duidelijk geworden dat Ajax niet alleen naar de trainer van Girona hebben gekeken. Verweij onthult dat de club ook heeft gepolst bij niemand minder dan Arne Slot. De voormalig Feyenoorder zit momenteel echter stevig in het zadel bij Liverpool en lijkt een overstap naar de aartsrivaal van de Rotterdammers totaal niet te zien zitten.
"Ik begreep dat ze geïnformeerd hebben bij Arne Slot", stelt Verweij. De reactie vanuit het kamp-Slot was echter kraakhelder. De oefenmeester is niet happig om op dit punt in zijn carrière de overstap naar Amsterdam te maken.
Arne Slot zit blijkbaar nog steeds diep bij Ajax. Anders ga je hem niet telkens opnieuw polsen terwijl je weet dat hij gewoon goed zit bij Liverpool. Maar kijk ook naar de rol van de media (Hilversum) een paar maanden geleden stonden ze alweer klaar om het bijna uit te schreeuwen alsof Slot zelf naar Ajax wilde. Dat is natuurlijk complete onzin. Op dit moment is er totaal geen reden voor hem om die stap te maken, en eerlijk gezegd zie ik hem überhaupt nooit naar Amsterdam gaan.
Verweij...Hoe zit het nu met Guardiola en Koeman! Zij willen niet of was het gewoon onzin op 3 april jl. Dan zal dit nieuws ook wel weer uit jouw dikke duim komen. En dan ook nog zo'n sentimenteel verhaal ophangen dat Ajax het netjes wil spelen. Wat een koekebakker ben je toch!!!
