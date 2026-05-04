Transferwens Aké bekend: PSV hoeft zich geen illusies te maken

gaat normaal gesproken vertrekken bij Manchester City, maar zal zich niet voegen bij de selectie van PSV. Volgens Voetbal International zijn de Eindhovenaren zelfs 'kansloos': de verdediger wil naar de Serie A.

Aké heeft wat stappen teruggedaan in de pikorde van The Citizens en zit vrij vaak op de bank. De 31-jarige Nederlander wil weer in actie komen, maar dan wel in een van de vijf Europese topcompetities. Bronnen rondom de speler vertellen aan VI dat PSV kansloos zou zijn in de strijd om de speler. De laatste tijd ging het gerucht rond dat de kampioen van Nederland Aké al bijna binnen zou hebben. Dat lijkt nu dus niet te gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter was AC Milan al dichtbij de komst van Aké, maar door vele blessures bij Manchester City mocht de verdediger niet vertrekken. In januari kreeg Aké dan ook best wat speelminuten, daarna ebden die weer weg. Nu zouden de Rossoneri opnieuw op de lijn kunnen komen om de routinier over te nemen.

Ook Juventus en AS Roma zien Aké wel zitten. Alle drie de genoemde Italiaanse ploegen zijn nog niet honderd procent zeker van Europees voetbal volgend seizoen, al zijn Milan en Juventus daar wel dichtbij. De komende weken zullen uitwijzen welke stap voor Aké het meest interessant is.