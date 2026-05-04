Live voetbal 2

Transferwens Aké bekend: PSV hoeft zich geen illusies te maken

4 mei 2026, 18:36   Bijgewerkt: 19:22
Nathan Aké Manchester City Arsenal finale
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten
Mingus Niesten | Content Creator
Redacteur en Content Creator bij FCUpdate sinds 2024 met focus op Premier League-nieuws en voetbaldata. Schrijft artikelen en maakt videocontent, zoals interviews.

Nathan Aké gaat normaal gesproken vertrekken bij Manchester City, maar zal zich niet voegen bij de selectie van PSV. Volgens Voetbal International zijn de Eindhovenaren zelfs 'kansloos': de verdediger wil naar de Serie A.

Aké heeft wat stappen teruggedaan in de pikorde van The Citizens en zit vrij vaak op de bank. De 31-jarige Nederlander wil weer in actie komen, maar dan wel in een van de vijf Europese topcompetities. Bronnen rondom de speler vertellen aan VI dat PSV kansloos zou zijn in de strijd om de speler. De laatste tijd ging het gerucht rond dat de kampioen van Nederland Aké al bijna binnen zou hebben. Dat lijkt nu dus niet te gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen winter was AC Milan al dichtbij de komst van Aké, maar door vele blessures bij Manchester City mocht de verdediger niet vertrekken. In januari kreeg Aké dan ook best wat speelminuten, daarna ebden die weer weg. Nu zouden de Rossoneri opnieuw op de lijn kunnen komen om de routinier over te nemen.

Ook Juventus en AS Roma zien Aké wel zitten. Alle drie de genoemde Italiaanse ploegen zijn nog niet honderd procent zeker van Europees voetbal volgend seizoen, al zijn Milan en Juventus daar wel dichtbij. De komende weken zullen uitwijzen welke stap voor Aké het meest interessant is.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Valentijn Driessen looft Mika Godts maar waarschuwt voor transfer

Valentijn Driessen looft Mika Godts maar waarschuwt voor transfer

  • di 28 april, 16:32
  • 28 apr. 16:32
  • 1
Nathan Aké bij Manchester City

Nathan Aké stevent af op vertrek bij Manchester City

  • ma 27 april, 19:57
  • 27 apr. 19:57
Jack Grealish

Zorgwekkende foto's van Jack Grealish op klaarlichte dag in Manchester

  • ma 27 april, 14:26
  • 27 apr. 14:26
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nathan Aké

Nathan Aké
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
15
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
35
41
76
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
35
15
64
4
Liverpool
35
12
58
5
Aston Villa
35
4
58

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws