Nathan Aké stevent af op vertrek bij Manchester City

27 april 2026, 19:57
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Nathan Aké lijkt bezig aan zijn laatste weken bij Manchester City, weet The Athletic. Na zes seizoenen staat de 31-jarige verdediger voor een vertrek, ondanks een doorlopend contract tot medio 2027. Aké is in de pikorde naar de achtergrond verdwenen en ziet zijn perspectief op speeltijd steeds verder afnemen.

In de winter was een transfer al nabij, maar toen hield een blessuregolf in de defensie van City hem op zijn plek. Inmiddels is de situatie veranderd: de club staat open voor een vertrek en ook Aké zelf lijkt klaar voor een nieuwe uitdaging.

Guardiola erkent pijnlijke situatie rond Aké

Trainer Pep Guardiola liet zich vrijdag openlijk uit over de rol van de Oranje-international. “Nathan speelde fantastisch in de finale van de Carabao Cup. Sinds dat moment heeft hij vijf minuten gespeeld, dat kan niet oneerlijker”, klonk het veelzeggend.

Het typeert een seizoen waarin Aké steeds vaker genoegen moest nemen met een bijrol. In de Premier League kwam hij tot vijftien optredens, waarvan slechts vier als basisspeler. In totaal staat de teller op 29 wedstrijden en 1.445 minuten in alle competities.

Stevige concurrentie bij Manchester City

Met namen als Rúben Dias, Josko Gvardiol, Marc Guehi en Abdukodir Khusanov voor zich in de hiërarchie, is de ruimte voor Aké beperkt. Zelfs op de linksbackpositie moet hij zijn meerdere erkennen in jongere opties, waardoor zijn rol verder marginaliseert.

Guardiola wees ook op de moordende concurrentie binnen zijn selectie. “Hij moet de strijd aangaan, maar mijn eerste keuzes centraal achterin zijn uitzonderlijk goed. Khusanov is… tja, wat moet ik zeggen? En voor Guehi geldt hetzelfde”, aldus de manager.

Hoewel hij recent nog negentig minuten maakte tegen Southampton in de FA Cup, verandert dat weinig aan het grotere plaatje: Aké is geen vaste waarde meer in het Etihad Stadium. Na een succesvolle periode sinds zijn komst in 2020 – met onder meer vier landstitels en een Champions League-zege – lijkt de samenwerking zijn einde te naderen.

➡️ Meer over Manchester City

Lees ook:
Bernardo Silva

Bernardo Silva neemt na negen jaar afscheid van Manchester City

  • do 16 april, 15:34
  • 16 apr. 15:34
  • 1
Koeman

Hürzeler tipt Koeman: ‘Wieffer verdient het om naar het WK te gaan’

  • ma 13 april, 13:12
  • 13 apr. 13:12
  • 3
Brian Brobbey van Sunderland

Massale onbegrip door post Sunderland over Brobbey, politie start onderzoek naar racisme

  • ma 13 april, 11:31
  • 13 apr. 11:31
  • 2
Nathan Aké

Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 31 jaar (18 feb. 1995)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
15
0
2024/2025
Man City
10
0
2023/2024
Man City
29
2
2022/2023
Man City
26
1

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
34
38
73
2
Man City
33
37
70
3
Man Utd
33
13
58
4
Liverpool
34
13
58
5
Aston Villa
34
5
58

