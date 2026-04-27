'Van Persie kijkt op training met open mond naar zijn eigen speler'

27 april 2026, 19:18
Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Feyenoord en Gernot Trauner willen met elkaar door, zo schrijft De Telegraaf. De van een blessure teruggekeerde verdediger heeft een aflopend contract, dat per 1 mei formeel wordt opgezegd om een automatische verlenging te voorkomen. De komende tijd gaan Trauner en Feyenoord met elkaar in gesprek.

Zaterdag liet Trauner tegen FC Groningen (3-1) zien hoe belangrijk hij nog voor Feyenoord kan zijn. Hij kreeg zijn eerste basisplaats van het seizoen, na een langdurige afwezigheid door een slepende achillespeesblessure. Luciano Valente liet al weten weer te moeten wennen aan de strakke inspeelballen die hij van achteruit krijgt: Trauner droeg duidelijk bij aan het betere veldspel van de Rotterdammers.

"Gernot is een van de spelers over wie we het straks gaan hebben, we gaan met hem zitten, dat heeft hij verdiend", laat trainer Robin van Persie weten. Op de training keek hij de afgelopen weken volgens De Telegraaf al ‘met open mond’ naar Trauner

“Ik vond het mooi dat hij zo’n applaus kreeg toen hij naar de kant ging. Deze man is er meer dan 240 dagen uit geweest, heeft altijd keihard gewerkt”, zegt Van Persie lovend. “Hij toont weinig emoties, ook nu niet na zo’n optreden. Hij doet zijn werk in het veld, geeft bij zijn wissel een vuist, gaat zitten en gaat naar huis. Zo is hij, gewoon een sympathieke kerel.”

Trauner voor WK in gesprek met Feyenoord

Trauner hoopt zich in de slotweken van het seizoen nog in de kijker te spelen bij de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick, die zijn WK-selectie moet gaan samenstellen. Voor die tijd zal de 34-jarige stopper in gesprek gaan met Feyenorod. “Op dit moment zijn we nog niet in gesprek, maar dat kan ook niet. Ik heb elf maanden niet gespeeld. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat Feyenoord zoveel geduld heeft getoond met mij. Dit zou niet het goede moment zijn om te praten. We gaan de komende drie wedstrijden zien waar ik fysiek sta. Ik voel me heel relaxed over de hele situatie.”

Doet Feyenoord er goed aan het contract van Gernot Trauner te verlengen?

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

