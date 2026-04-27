Feyenoord heeft ‘missing link’ weer terug: ‘Kwam het spel ten goede’

27 april 2026, 11:35
Gernot Trauner van Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Robin van Persie en Feyenoord mogen blij zijn dat Gernot Trauner terug is in de slotfase van het seizoen, zo stelt Kees Kist in De Telegraaf. De Oostenrijker stond tegen FC Groningen (3-1) voor het eerst in bijna een jaar tijd in de basis en was direct een van de besten aan Rotterdamse zijde.

Trauner moest dit seizoen bijna alle wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens problemen met zijn achillespees. Twee weken geleden keerde hij terug in de wedstrijdselectie tegen NEC (1-1) en maakte hij in blessuretijd zijn rentree. Zaterdag stond hij voor het eerst sinds 18 mei 2025 in de basis bij de ploeg van Van Persie. “De terugkeer van Gernot Trauner in de defensie van Feyenoord veranderde veel”, schrijft Kist in De Telegraaf, waarin hij het team van de week mag samenstellen.

“Het is een heerlijke verdediger, die goed observeert wat er op het middenveld gebeurt”, gaat de 21-voudig international verder. “Veel verdedigers spelen op zeker. Maar hij speelt alleen maar diep.” Volgens Kist speelde Feyenoord daardoor tegen FC Groningen een stuk beter dan in de weken ervoor. “Trauner bleek de missing link.”

Over de toekomst van de Oostenrijker bestaat nog veel onduidelijkheid. De 34-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord. Om te voorkomen dat dit automatisch werd verlengd, moest de club de verbintenis voor 1 mei formeel opzeggen. De kans is echter wel aanwezig dat beide partijen nog gaan spreken over een verlenging.

Moet Feyenoord het contract van Trauner alsnog verlengen?

Laden...
64 stemmen

Gernot Trauner

Gernot Trauner
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 34 jaar (25 mrt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
2
0
2024/2025
Feyenoord
19
0
2023/2024
Feyenoord
19
1
2022/2023
Feyenoord
19
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

