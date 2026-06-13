Joey Veerman slaat genadeloos terug richting Ronald Koeman

is hét gezicht van de nieuwe reclamecampagne van kledingmerk G-STAR, die voornamelijk draait om de term ‘karakter’. De middenvelder, die ontbreekt in de WK-selectie van het Nederlands elftal, lijkt hiermee terug te slaan richting bondscoach Ronald Koeman.

Het verhaal over Veerman is inmiddels wel bekend: de sterkhouder van PSV kende wederom een uitstekend seizoen in de Eredivisie en Champions League, maar komt niet voor in de plannen van Koeman. Naar verluidt zou het karakter van de Volendammer daar een rol in spelen, al wil Veerman daar zelf niets van weten.

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Toch is de PSV’er in de reclamecampagne van G-STAR nadrukkelijk gekoppeld aan de term ‘karakter’, die uitgerekend wordt gelanceerd in het weekend waarin Oranje zijn eerste groepswedstrijd op het WK speelt. Veerman prijkt op een afbeelding met de tekst ‘Denim with true character’ en staat met een oranje bal aan zijn voeten.

G-STAR kiest voor mensen die ‘hun eigen koers varen’, zo valt te lezen in een verklaring. Veerman reageert zelf ook: “Ik ben niet zo van jezelf anders voordoen om anderen tevreden te houden. Je bent wie je bent. Dus toen G-STAR belde, nam ik op”, aldus de speler, die overigens wordt gevolgd door een Europese topclub.