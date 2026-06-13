Joey Veerman slaat genadeloos terug richting Ronald Koeman

Joey Veerman is hét gezicht van de nieuwe reclamecampagne van kledingmerk G-STAR, die voornamelijk draait om de term ‘karakter’. De middenvelder, die ontbreekt in de WK-selectie van het Nederlands elftal, lijkt hiermee terug te slaan richting bondscoach Ronald Koeman.
Het verhaal over Veerman is inmiddels wel bekend: de sterkhouder van PSV kende wederom een uitstekend seizoen in de Eredivisie en Champions League, maar komt niet voor in de plannen van Koeman. Naar verluidt zou het karakter van de Volendammer daar een rol in spelen, al wil Veerman daar zelf niets van weten.
Toch is de PSV’er in de reclamecampagne van G-STAR nadrukkelijk gekoppeld aan de term ‘karakter’, die uitgerekend wordt gelanceerd in het weekend waarin Oranje zijn eerste groepswedstrijd op het WK speelt. Veerman prijkt op een afbeelding met de tekst ‘Denim with true character’ en staat met een oranje bal aan zijn voeten.
G-STAR kiest voor mensen die ‘hun eigen koers varen’, zo valt te lezen in een verklaring. Veerman reageert zelf ook: “Ik ben niet zo van jezelf anders voordoen om anderen tevreden te houden. Je bent wie je bent. Dus toen G-STAR belde, nam ik op”, aldus de speler, die overigens wordt gevolgd door een Europese topclub.
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Spijkerbroek/jas met karakter, Veerman nog steeds zonder maar wel mooi karikatuur van onze palingboer, die bij PSV leuk speelt, maar wel in een elftal dat met 19 punten voorsprong kampioen wordt. Lees geen weerstand. Probleem van Veerman is, meer weerstand en het is klaar. Efin Europese top wordt aan hem gelinkt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Spijkerbroek/jas met karakter, Veerman nog steeds zonder maar wel mooi karikatuur van onze palingboer, die bij PSV leuk speelt, maar wel in een elftal dat met 19 punten voorsprong kampioen wordt. Lees geen weerstand. Probleem van Veerman is, meer weerstand en het is klaar. Efin Europese top wordt aan hem gelinkt.