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Droomtransfer voor Joey Veerman? Europese grootmacht volgt PSV'er

12 juni 2026, 13:58
PSV-middenvelder Joey Veerman
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Internazionale houdt de verrichtingen van Joey Veerman nauwlettend in de gaten, zo meldt TuttoMercato donderdagavond althans. De middenvelder van PSV zou goed op de radar staan bij de Italiaanse grootmacht en mag dromen van een transfer.

Inter onderzoekt de situatie met het oog op een mogelijk vertrek van Davide Frattesi, die in verband wordt gebracht met een transfer naar AS Roma. De Nerazzurri zouden bij een vertrek van de 26-jarige middenvelder een poging kunnen wagen voor Veerman.

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In Nederland is de Volendammer uitgegroeid tot een van de beste spelers van de competitie. De spelverdeler speelde tot dusver 196 wedstrijden, waarin hij 31 keer wist te scoren en liefst 67 assists gaf. Na 4,5 jaar bij PSV is het mogelijk tijd voor een vervolgstap van Veerman.

Volgens onder meer Voetbal International heeft Veerman een vertrekclausule van ongeveer twintig miljoen euro in zijn contract staan. Afgelopen zomer was de middenvelder dicht bij een transfer naar het Engelse Brentford FC, terwijl hij afgelopen winter juist hard op weg leek naar Fenerbahçe. Beide keren ging een vertrek uit het Philips Stadion uiteindelijk niet door.

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5
2022/2023
PSV
33
4

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