Ronald Koeman grapt over Joey Veerman: 'Eentje is niet erg'

Ronald Koeman is blij met zijn technische staf. De bondscoach van het Nederlands elftal reist met assistenten Wim Jonk, Erwin Koeman, Ruud van Nistelrooij en keeperstrainer Patrick Lodewijks af naar de Verenigde Staten. In een interview met Edwin Evers grapt Koeman over de aanwezigheid van een Volendammer, in de persoon van Jonk, waarmee hij ook verwijst naar .

Bij het samenstellen van zijn 26-koppige WK-selectie heeft Koeman overlegd met de mensen om hem heen. "Bij zo'n beslissing overleg je natuurlijk met Erwin, Ruud van Nistelrooij, Wim Jonk en directeur Nigel de Jong. Daarnaast praat ik ook met Virgil van Dijk als aanvoerder. Ook bij meerdere spelers check ik hoe zij erin staan. Uiteindelijk gooi je alles op een hoop en maak je je eigen keuze.”

“Als die beslissing eenmaal is genomen, dan slaap ik daar prima op. Je weet dat iedereen er wat van vindt en dat is ook logisch. Als iemand anders bondscoach zou zijn, dan zou ik ook mijn eigen mening hebben en mijn favoriete spelers aanwijzen”, erkent hij. “Er zijn mensen op televisie die relaties hebben met spelers en daar een mening over hebben. Dat mag ook, dat is logisch. Want als je uiteindelijk 26 spelers selecteert, zal nooit de hele wereld zeggen: dat zijn precies de 26 die ik ook gekozen zou hebben.”

Koeman werkt als trainer graag samen met zijn broer Erwin. Na hun samenwerkingen bij Southampton en Everton maakt Erwin nu deel uit van de technische staf van Ronald bij het Nederlands elftal. In het radio-interview bij Evers & co licht Koeman de rol van zijn broer toe. Een kijker vraagt immers of Erwin er ‘voor Piet Snot’ bij zit, want daar zou het soms op lijken.

"Erwin is onderdeel van de staf en we doen veel dingen samen”, verzekert de bondscoach. “Zijn primaire taak is het analyseren van tegenstanders. Hij selecteert samen met mensen binnen de scouting de juiste beelden en presenteert die aan de spelers.”

“Daarnaast assisteert hij op het trainingsveld, helpt hij bij oefeningen en is hij betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden. De verantwoordelijkheid voor de trainingen ligt vooral bij Wim Jonk, maar daar ondersteun ik zelf ook in. Wanneer we in groepen werken tijdens trainingen, zijn meerdere stafleden actief betrokken”, vervolgt Koeman.

“Erwin en Ruud van Nistelrooij hebben daarin hun rol, Patrick Lodewijks werkt natuurlijk met de keepers. Uiteindelijk doen we alles samen. Ik kijk niet echt naar wie de eerste of tweede assistent is. We vormen één staf." Evers grapt dat er ‘toch nog een Volendammer’ meegaat, een indirecte verwijzing naar Joey Veerman. Koeman grapt: “Eén is niet erg.”

