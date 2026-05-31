Alex Pastoor sluit terugkeer bij oude liefde uit: 'Ben nu nog te ambiteus'

31 mei 2026, 07:25
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Alex Pastoor heeft geen trek om de opvolger van Rick Kruys te worden bij FC Volendam. Dat laat de momenteel werkloze trainer, die regelmatig als analist te zien is bij Ziggo Sport, weten in het radioprogramma NH Sportcafé van NH Nieuws.

Kruys leidde Volendam in zijn debuutjaar naar promotie, maar slaagde er afgelopen seizoen niet in om de club te behouden voor de Eredivisie. In het reguliere seizoen eindigde de dorspclub als zestiende, waardoor Volendam zich via de play-offs moest zien veilig te spelen. Daarin leek het tweeluik met Willem II in de eindstrijd na het heenduel in Tilburg (1-2 winst) al beslist, maar bij de return in Volendam stond na 120 minuten dezelfde stand op het bord. In de penaltyserie ging het vervolgens mis voor Volendam, dat zo na een jaar weer terugkeert in de Keuken Kampioen Divisie.

Enkele dagen na de verloren eindstrijd maakte Volendam bekend per direct afscheid van Kruys te gaan nemen. Club en trainer gaan, zoals dat zo mooi heet, 'in goed overleg uit elkaar'. Als opvolger werd vervolgens de naam van Pastoor geopperd, al dan niet in combinatie met Berry Smit (thans trainer van Purmersteijn). Pastoor (59) begon in de jaren 90 zijn profloopbaan bij Volendam en speelde uiteindelijk ruim 180 officiële duels voor de club. Als trainer had Pastoor onder meer Excelsior, NEC, en Sparta Rotterdam onder zijn hoede. Zijn voorlopig laatste klus als hoofdtrainer was bij Almere City, waarmee hij promoveerde na de Eredivisie en een jaar later handhaving wist te bewerkstelligen. Daarna werkte Pastoor nog wel als assistent-bondscoach van Indonesië onder Patrick Kluivert, maar toen die ontslagen werd viel ook voor Pastoor het doek.

Volendam hoeft Pastoor echter niet te bellen, zo vertelt hij. "Het lijkt me prachtig te werken bij een club waar je veel liefde voor hebt en waar ik de kans heb gehad om in het betaalde voetbal te komen. Alleen ben ik op dit moment op zoek naar iets wat ik nog niet gedaan heb. Een andere uitdaging dan deze", aldus de trainer. Pastoor heeft naar eigen zeggen over belangstelling weinig te klagen: "Ik heb behoorlijk wat directe en indirecte verzoeken gehad. Voor mij geldt dat ik het zo leuk mogelijk wil hebben met de mensen om me heen. Ik reken in tijd en niet in salaris." Volendam hoeft zich desondanks niet bij hem te melden: "Als afsluiting van mijn carrière zou Volendam een knaller zijn, maar ik heb een vergelijkbare uitdaging al gedaan. Ik ben daar nu nog te ambitieus voor.

0laf
1.244 Reacties
1.342 Dagen lid
5.781 Likes
Zal hij teleurgesteld zijn als hij weer niet gebeld wordt door Liverpool, Milan en Ajax?

Ambitieus voor wat? Wanneer je clubs als Volendam afwijst is de enige ambitie die Pastoor heeft om analist bij Ziggo te mogen blijven. Lekker tussen Gullit en van Basten zitten, maar daar blijft het ook bij.

Alex Pastoor

Alex Pastoor
Functie: Coach
Leeftijd: 59 jaar (26 okt. 1966)

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
38
53
89
2
Cambuur
38
27
78
3
Willem II
38
17
68
4
De Graafschap
38
16
63
5
Almere
38
15
58

