Alex Pastoor sluit terugkeer bij oude liefde uit: 'Ben nu nog te ambiteus'

Alex Pastoor heeft geen trek om de opvolger van Rick Kruys te worden bij FC Volendam. Dat laat de momenteel werkloze trainer, die regelmatig als analist te zien is bij Ziggo Sport, weten in het radioprogramma NH Sportcafé van NH Nieuws.

Kruys leidde Volendam in zijn debuutjaar naar promotie, maar slaagde er afgelopen seizoen niet in om de club te behouden voor de Eredivisie. In het reguliere seizoen eindigde de dorspclub als zestiende, waardoor Volendam zich via de play-offs moest zien veilig te spelen. Daarin leek het tweeluik met Willem II in de eindstrijd na het heenduel in Tilburg (1-2 winst) al beslist, maar bij de return in Volendam stond na 120 minuten dezelfde stand op het bord. In de penaltyserie ging het vervolgens mis voor Volendam, dat zo na een jaar weer terugkeert in de Keuken Kampioen Divisie.

Artikel gaat verder onder video

Enkele dagen na de verloren eindstrijd maakte Volendam bekend per direct afscheid van Kruys te gaan nemen. Club en trainer gaan, zoals dat zo mooi heet, 'in goed overleg uit elkaar'. Als opvolger werd vervolgens de naam van Pastoor geopperd, al dan niet in combinatie met Berry Smit (thans trainer van Purmersteijn). Pastoor (59) begon in de jaren 90 zijn profloopbaan bij Volendam en speelde uiteindelijk ruim 180 officiële duels voor de club. Als trainer had Pastoor onder meer Excelsior, NEC, en Sparta Rotterdam onder zijn hoede. Zijn voorlopig laatste klus als hoofdtrainer was bij Almere City, waarmee hij promoveerde na de Eredivisie en een jaar later handhaving wist te bewerkstelligen. Daarna werkte Pastoor nog wel als assistent-bondscoach van Indonesië onder Patrick Kluivert, maar toen die ontslagen werd viel ook voor Pastoor het doek.

Volendam hoeft Pastoor echter niet te bellen, zo vertelt hij. "Het lijkt me prachtig te werken bij een club waar je veel liefde voor hebt en waar ik de kans heb gehad om in het betaalde voetbal te komen. Alleen ben ik op dit moment op zoek naar iets wat ik nog niet gedaan heb. Een andere uitdaging dan deze", aldus de trainer. Pastoor heeft naar eigen zeggen over belangstelling weinig te klagen: "Ik heb behoorlijk wat directe en indirecte verzoeken gehad. Voor mij geldt dat ik het zo leuk mogelijk wil hebben met de mensen om me heen. Ik reken in tijd en niet in salaris." Volendam hoeft zich desondanks niet bij hem te melden: "Als afsluiting van mijn carrière zou Volendam een knaller zijn, maar ik heb een vergelijkbare uitdaging al gedaan. Ik ben daar nu nog te ambitieus voor.