Luis Enrique in select rijtje: slechts één trainer won Champions League nóg vaker

Paris Saint-Germain-trainer Luis Enrique behoort sinds zaterdagavond tot het selecte groepje trainers dat driemaal beslag legde op de grootste prijs in het Europese clubvoetbal: de Champions League. Slechts één man wist de 'cup met de grote oren' nóg vaker binnen te slepen: Carlo Ancelotti.

In 2015 wist Enrique de Champions League voor het eerst te veroveren. Dat deed hij met FC Barcelona, de club die hij als speler ook jarenlang diende. In de eindstrijd waren de Catalanen met 3-1 te sterk voor Juventus. De Spanjaard moest er vervolgens tien jaar op wachten, maar afgelopen seizoen was het voor de tweede keer raak. In een absolute galavoorstelling vermorzelde zijn PSG het arme Inter, dat met 5-0 op de broek kreeg.

Een galavoorstelling werd het dit jaar niet. De eindstrijd tegen Arsenal eindigde zowel in de reguliere speeltijd als na verlenging in een 1-1 gelijkspel, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen. Daarin trokken de Parijzenaars aan het langste eind, waardoor Enrique nu drie Champions League's achter zijn naam heeft.

Daarmee komt de Spanjaard in een elitegroepje terecht. Als we ook de voorloper, de Europa Cup 1, meerekenen, zijn er drie trainers die dat eerder presteerden. De legendarische Bob Paisley veroverde de prijs in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw drie keer met Liverpool, Zinédine Zidane deed deze eeuw het drie keer (op rij) met Real Madrid en Pep Guardiola won de Champions League tweemaal met Barcelona en één keer met Manchester City.

Het viertal moet echter één man boven zich dulden: Ancelotti. De huidige bondscoach van Brazilië won de Champions League in 2003 en 2007 met AC Milan en voegde vervolgens in 2014, 2022 en 2024 met Real Madrid nóg eens drie bekers toe aan zijn imposante prijzenkast, waardoor hij met vijf eindzeges nog altijd op eenzame hoogte staat .