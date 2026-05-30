PSG prolongeert Champions League na penaltydrama voor Arsenal

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen. In de eindstrijd tegen Arsenal stond het na 120 minuten 1-1, waarna de titelverdediger in de penaltyserie aan het langste eind trokken.

PSG begon als favoriet aan de eindstrijd, maar bij de eerste de beste kans van de wedstrijd nam Arsenal - waar de net op tijd herstelde Jurriën Timber op de bank begon - verrassend de leiding. De Duitse spits Kai Havertz kreeg de bal bij de middenlijn met een gelukje mee en sneed vanaf de linkerflank de PSG-zestien binnen, waar hij doelman Matvey Safonov klopte met een ziedend schot in het dak van het doel: 0-1.

Op dat moment waren er amper vijf minuten gespeeld, tijd genoeg dus voor de titelverdediger om orde op zaken te stellen. PSG hervond al snel het ritme weer en had het leeuwendeel van het balbezit, maar de zeer solide Arsenal-verdediging gaf geen kik. Voorzetten door de lucht konden het centrum van de defensie, bestaande uit Gabriel en William Saliba, nauwelijks verontrusten. Steekpassjes van onder meer Vitinha en Désiré Doué kwamen ook al niet bij teamgenoten aan.

Onder meer Ousmane Dembélé en diezelfde Doué probeerden het in de laatste minuten van de eerste helft dan maar van afstand, maar mikten beiden hoog over. Aan de andere kant kreeg Havertz in de lange blessuretijd - mede door een uitgebreide blessurebehandeling voor Safonov, die bij een prima redding op een voorzet van Bukayo Saka aan het hoofd geraakt werd - een kans op zijn tweede, maar PSG-captain Marquinhos lag ertussen. Op slag van rust kreeg Arsenal voor het eerst een corner, dit seizoen een machtig wapen voor The Gunners. Saka treuzelde blijkbaar echter te lang met het nemen, waardoor de Duitse arbiter Daniel Siebert besloot om dan maar het rustsignaal te blazen.

In de tweede helft ontspon zich in eerste instantie hetzelfde beeld als voor rust. PSG had de bal, maar Arsenal trok een soort handbalverdediging op rond de eigen zestien en gaf lange tijd geen krimp. Tot na een dik kwartier spelen Kvicha Kvaratskhelia in de zestien naar de grond ging na een overtreding van Christian Mosquera, die op de positie van Timber rechts achterin begon. Siebert wees onverbiddelijk naar de stip, maar besloot om de back geen tweede gele kaart te tonen. Ousmane Dembélé zette zich achter de penalty, oog in oog met David Raya bleef de Ballon d'Or-winnaar ijzig kalm: 1-1.

Arteta greep direct in en haalde Mosquera en aanvoerder Martin Odegaard naar de kant, in hun plaatsen maakten Timber en spits Viktor Gyökeres hun entree. Een kwartier voor tijd deed Timber voor het eerst van zich spreken, maar na een goede loopactie kon hij in de zestien net niet bij de bal om een aardige aanval te verzilveren. In de tegenstoot ontsnapte zijn directe tegenstander Kvaratshkelia, maar hij raakte via een Arsenal-been de buitenkant van de paal. In de slotfase van de reguliere speeltijd waren Vitinha en invaller Bradley Barcola namens PSG nog dicht bij de winnende, maar beiden schoten in kansrijke positie over. Het bleef dus bij 1-1, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen.

In de extra tijd leek het beste bij beide ploegen er wel af. Verschillende spelers kregen te maken met kramp - waaronder zelfs Arsenal-doelman (!) Raya. Bij PSG waren Dembélé en Kvaratskhkelia in de reguliere speeltijd al gewisseld, terwijl bij Arsenal vleugelspelers Leandro Trossard en Saka al plaats hadden gemaakt voor Noni Madueke en Eberechi Eze. Arsenal claimde vlak voor het einde van de eerste helft een penalty toen Madueke naar de grond ging na een duel met Nuno Mendes, maar Siebert wilde er - tot woede van Arteta en aanvoerder Declan Rice, die allebei geel kregen - niet aan. Ook de tweede verlenging leverde weinig spektakel op, met meerdere spelers die nauwelijks meer op hun benen konden staan. Er werd dus niet meer gescoord, waardoor de beslissing in de penaltyserie moest vallen.

Daarin miste Eze namens Arsenal (naast) en bracht Raya even later redding op de inzet van Nuno Mendes. De laatste strafschop namens PSG werd vervolgens benut door Lucas Beraldo, waarna verdediger Gabriel de vijfde Arsenal-strafschop er niet in kreeg.