Valentijn Driessen is totaal niet onder de indruk van kersvers Engels kampioen Arsenal. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in Vandaag Inside dat het spel van The Gunners 'niets met voetbal te maken heeft'.

Arsenal kroonde zich dinsdagavond zonder zelf te spelen voor het eerst in 22 jaar weer tot kampioen van Engeland, omdat de enige overgebleven concurrent Manchester City punten morste tegen Bournemouth (1-1). Daarmee kregen de legendarische Invicibles, het team van Arsène Wenger dat in 2004 ongeslagen de Premier League won, eindelijk een opvolger. Het seizoen van Arsenal kan nóg mooier eindigen: op zaterdag 30 mei staan de Londenaren in Boedapest in de finale van de Champions League, waarin titelverdediger Paris Saint-Germain de tegenstander is.

Als Wilfred Genee de landstitel van Arsenal in de Vandaag Inside-uitzending van woensdag ter sprake brengt, komt Driessen met een zure reactie. "Verschrikkelijk. Heb je gezien hoe ze dit jaar speelden?", zegt de journalist. "Die speelden alleen maar op corners, vrije trappen en op inworpen. Van de week was de wedstrijd Arsenal - Burnley (1-0, red.), die Havertz maakte een overtreding... dat was een zuivere rode kaart. Dit heeft niks met voetbal te maken, dit is alleen maar worstelen, wat die gasten doen. Ja, ze zijn eigenlijk wel gematst door de arbitrage."

'Ze waren de laatste 6-7 wedstrijden zichzelf niet meer'

René van der Gijp is milder voor The Gunners. "Ze hebben natuurlijk wel drie maanden gedacht: het zal toch niet waar zijn?", doelt de oud-voetballer op de angst dat de titel tóch door de vingers zou glippen. "De laatste maanden waren ze echt van slag. En dan word je ook nog effe weggespeeld bij Manchester City. Dank denk je helemaal: als het maar niet waar is. Die waren zichzelf niet meer, de laatste zes à zeven wedstrijden van de competitie." Van der Gijp stipt later bovendien aan dat Manchester City, Manchester United, Liverpool én Chelsea allemaal een hoger uitgavenbudget hebben dan Arsenal. "Dat maakt het ook wel weer knap, natuurlijk."

'Geen sprake meer van Engels voetbal'

Ook Johan Derksen komt met nuancerende woorden: "Als je eerste wordt in Engeland, dan kun je wel wat hoor. Daar word je niet maar zo kampioen. En er is van Engels voetbal geen sprake meer. Ze hebben allemaal van die buitenlandse trainers, uit vreemde landen waar ze andere ideeën over voetbal hebben. Kijk: het is niet meer zo dat de amusementswaarde belangrijk is. Het is alleen maar: winnen, winnen, winnen." Afgelopen jaar was Derksen 'toevallig' een keer live bij een wedstrijd van Arsenal, vertelt hij. "Het is rondspelen. Bij de keeper begint het. Het is rondspelen, een soort positiespelletje, daar zijn ze heel goed in. Maar het is niet om naar te kijken." Derksen benoemt echter wel twee uitzonderingen op de regel: "Weet je wat leuke teams zijn? Brentford en Crystal Palace, dat is altijd leuk. Die voetballen gewoon."